Laut einer Onlineumfrage von People’s Daily Online ist der Antikorruptionskampf das Topthema vor den anstehenden Tagungen von NVK und PKKCV 2018 in Beijing.





Die diesjährige Tagung des Nationalen Volkskongresses (NVK) und der Politischen Konsultativen Konferenz des Chinesischen Volkes (PKKCV) wird jeweils am 5. bzw.3. März 2018 stattfinden. Vom 8. bis 27. Februar konnten Internetnutzer bei der Umfrage die Themen auswählen, die von ihnen aufmerksam verfolgt werden.

Den 4,21 Millionen Teilnehmern sind die Themen Antikorruptionskampf, soziale Absicherung, Reform des Bildungswesens, Reform des Gesundheitswesens sowie Armutsbekämpfung besonders wichtig. Die Reform und Öffnung und die Wiederbelebung der ländlichen Gebiete sind 2018 neu zu den Topthemen hinzugekommen.

Im Jahr 2017 ist der Antikorruptionskampf bereits vertieft worden. Die Pilotarbeit zur Verbesserung des Aufsichtssystems wurde gestartet und über die Hälfte der hundert Personen, gegen die wegen Korruption ein Haftbefehl höchster Stufe erlassen wurde, sind festgenommen worden. Darüber hinaus verfolgen die Menschen auch noch den Kampf gegen Korruption an der Basis. Viele halten die Antikorruptionsarbeit an der Basis für besonders volksnah, so die Ergebnisse der Umfrage von People’s Daily Online in 16 Provinzen und Städten.

Quelle: People’s Daily

