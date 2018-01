Chinas Flugrouten stellen eine provokative Handlung dar, welche sich auf Frieden und Stabilität in der Region auswirken könnte.

Die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-Wen berief am 7. Januar 2018 als Reaktion auf dramatische Veränderungen in Ostasien und die unlängst erfolgte einseitige und die Flugsicherheit in dieser Gegend stark beeinträchtigende Einrichtung von vier Flugrouten durch China eine nationale Sicherheitskonferenz ein, erteilte mehrere Weisungen und rief dazu auf, die Angelegenheit durch beschleunigte Verhandlungen über die Taiwanstraße zu regeln.

Die häufigen militärischen Aktionen durch Nordkorea und China in der Region erzeugen Spannungen in anderen Ländern. Daneben stellen die Flugrouten eine provokative Handlung dar, welche sich auf Frieden und Stabilität in der Region auswirken könnte, erklärte Präsidentin Tsai.

Taiwan sei willens und bereit, mit China auf verantwortliche Weise zusammenzuarbeiten, um diese Verletzung der Flugsicherheit beizulegen und die Beziehungen zwischen den beiden Seiten zu verbessern, ergänzte das Staatsoberhaupt.

Laut Tsai Ing-Wen sollte China unbedingt den durch harte Arbeit errungenen Frieden und die Stabilität, welche die Beziehungen über die Taiwanstraße kennzeichnen, hochschätzen, Abhilfemaßnahmen ergreifen und mit Taiwan technische Verhandlungen auf der Grundlage eines bilateralen Abkommens vom März 2015 führen.

Alle Behörden sind angewiesen, entsprechende Entwicklungen in der Region genau zu beobachten, die Bereitschaft für Reaktionsmaßnahmen zu stärken und engen Kontakt mit der internationalen Gemeinschaft zu halten, um die Sicherheit und das Wohlergehen des Volkes zu gewährleisten, so die Präsidentin.

Im Besonderen nehmen für nationale Sicherheit zuständige Behörden langfristige Einschätzungen vor und skizzieren Strategien, um das nationale Risiko so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig die regionale Kooperation zu maximieren, fügte sie hinzu.

Angesichts der jüngsten Zunahme der militärischen Aktivitäten von China stärken die taiwanischen Streitkräfte im Einklang mit ihrer Aufgabe, das Land und das Volk zu schützen, die Fähigkeiten für Frühwarnung, Entsendung und Beobachtung.

Präsidentin Tsai erklärte, dass die einseitige Einrichtung der Flugrouten von der Weltgemeinschaft nicht begrüßt werde, weil sie Fragen aufwerfe über eine mögliche Veränderung beim Status Quo über die Taiwanstraße. Es sei bedeutsam, dass das Außenministerium und die Zivilluftfahrtverwaltung (CAA) Fluggesellschaften und betreffende internationale Organisationen in der Angelegenheit voll informiert halten und für Unterstützung und Verständnis für Taiwan werben, unterstrich die Präsidentin.

Im Januar 2015 hatte China einseitig vier Flugrouten über die Taiwanstraße festgelegt. Nach Verhandlungen zwischen Taiwan und China im März 2015 kam es aber zu einer Einigung zwischen beiden Seiten, wonach Peking lediglich den nach Süden verlaufenden Abschnitt einer Route in Betrieb nehmen würde. China hat jedoch entgegen der Vereinbarung alle vier Flugrouten eingerichtet, die auch den Flugbetrieb zwischen Taiwan und den vorgelagerten Inseln Kinmen und Matsu stören.

Quelle:

Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland

