China Airlines (CAL) wurde zum fünften Jahr in Folge von der Zeitschrift Global Traveler in den USA zur besten Fluggesellschaft in Nordasien erklärt.





Die taiwanische Fluggesellschaft China Airlines (CAL) wurde für das fünfte Jahr in Folge in einer Studie der in den USA erscheinenden Zeitschrift Global Traveler zur besten Fluggesellschaft in Nordasien gekürt, teilte die in der nordtaiwanischen Stadt Taoyuan ansässige CAL am 25. Dezember mit.

Die Hingabe von CAL für Komfort, Bequemlichkeit, Unterhaltung, Sicherheit und ständige Innovation bei Fluglinientechnologie waren die Hauptgründe für die Beliebtheit von CAL bei den Lesern der Zeitschrift, schrieb das Blatt. „Von dem Augenblick an, wenn Reisende an Bord eines Fluges der China Airlines gehen, werden sie mit der feinsten Gastfreundlichkeit und Unterbringung begrüßt“, hieß es in dem Magazin.

Weitere Ehrungen, welche CAL in der jährlichen Studie zuteil wurden, waren beste Gestaltung von Sitzen in der Business Class (zum dritten Jahr in Folge) und die zehntbeste Fluglinie der Welt für Business Class. CAL kommentierte, die Anerkennung belege ihre wachsende Präsenz auf der Weltbühne.

Die Fluggesellschaft fuhr fort, sie werde ihr globales Netz weiter ausbauen, indem mehr Passagierflugzeuge angeschafft und neue Routen eingerichtet würden. Im Dezember nahm CAL Nonstop-Flüge zwischen dem internationalen Flughafen Taiwan Taoyuan (Taiwan Taoyuan International Airport, TTIA) und Londons Flughafen Gatwick auf, und im September hatte CAL angekündigt, dass ab März 2018 die kalifornische Stadt Ontario im Großraum Los Angeles direkt ab TTIA angeflogen würde.

Die Studie erklärte zudem TTIA zum viertbesten Flughafen in Asien und zum viertbesten Flughafen der Region für zollfreie Einkäufe.

Laut Global Traveler — einer Zeitschrift, die sich überwiegend an Geschäftsreisende aus aller Welt wendet — wurden die Sieger in der Studie durch über 22 000 qualifizierte Stimmen, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. August von Lesern abgegeben worden waren, ermittelt. Die Studie über beste internationale Fluggesellschaft, Hotels, Restaurants und Firmen im Reisebereich wird seit 2004 jedes Jahr durchgeführt.

Quelle: Taiwan Heute

29.12.2017 | Rubrik: Taiwan | 121 Aufrufe