Bis 2040 soll der Verkauf von nichtelektrischen Fahrzeugen verboten werden.





Das Regierungskabinett der Republik China (Taiwan) stellte am 21. Dezember einen Aktionsplan vor, der Luftverschmutzung einschränken und erneuerbare Energie fördern soll, und eine Komponente des Plans umfasst ein vorgesehenes Verbot des Verkaufs von zwei- und vierrädrigen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.

Der mehrgleisige Aktionsplan, gestaltet von der Umweltschutzverwaltung (Environmental Protection Administration, EPA), einer Behörde in Ministeriumsrang, soll die Tage mit Alarmstufe Rot bei Luftqualität bis zum Jahr 2019 um 50 Prozent senken; alle von der Regierung benutzten Fahrzeuge und öffentliche Busse sollen bis 2030 durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden; bis 2035 soll der Verkauf von nichtelektrischen Krafträdern und bis 2040 der Verkauf von nichtelektrischen Vierrad-Transportmitteln verboten werden.

Laut EPA wird die Regierung Staatsunternehmen verpflichten, sich an strengere Vorschriften zu halten, welche mit internationalen Standards übereinstimmen. Weitere angeregte Maßnahmen sind unter anderem Vorzugsdarlehen für Liefer- und Omnibus-Unternehmen, damit diese veraltete, abgasreiche Fahrzeuge austauschen.

Premierminister Lai Ching-te erklärte, die Regierung sei entschlossen, Taiwans Luftqualität zu verbessern und den Schadstoffausstoß zu vermindern, was an Maßnahmen erkennbar sei wie dem Aktionsplan und einer Strategie für Kontrolle und Verhütung von Luftverschmutzung, die am 13. April vom Regierungskabinett vorgestellt worden war. Das dreijährige Programm mit einem Haushalt von 36,5 Milliarden NT$ (1,03 Milliarden Euro) soll die Dichte von Feinstaubpartikeln (PM 2,5) in Taiwan bis zum Jahr 2019 von 22 auf 18 Mikrogramm pro Kubikmeter senken.

Der Regierungschef führte aus, die Umsetzung des Aktionsplans werde eine landesweite Anstrengung sein, und die Zentralregierung und die Lokalverwaltungen müssten sich zusammentun, um die Ziele zur Verminderung von Luftverschmutzung zu erreichen.

Quelle: Taiwan Heute

28.12.2017 | Rubrik: Taiwan | 107 Aufrufe