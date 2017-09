Taiwan ist der viertbeste Ort für Auswanderer in Sachen Leben und Arbeiten laut einer am 6. September veröffentlichten Umfrage von InterNations, dem größten Netzwerk für Menschen, die im Ausland arbeiten.





Mehr als 12.500 Menschen aus 166 Ländern nahmen teil an der Umfrage, welche Taiwan unter 65 Ländern auf Platz 4 brachte, hinter Bahrain, Costa Rica und Mexiko. Taiwan rutschte drei Plätze vom letzten Jahr ab, blieb aber stark im Lebensqualitätsindex, in welchem es Platz 2 belegte, aufgrund der Zufriedenheit mit dem lokalen Gesundheitssystem und der Infrastruktur, so InterNations.

Platz 2 wurde teilweise ermöglicht durch das starke Abschneiden in den Unterkategorien “Gesundheit und Wohlfühlen,” in welchen Taiwan jeweilig Platz 1 belegt, sowie einem 6. Platz in der Kategorie “Reisen und Transport.”

Die alljährliche Umfrage stellt Fragen über Zufriedenheits-Niveau in fünf Schlüssel-Indizes, nämlich “Einfachheit des Einlebens”, “Familienleben”, “persönliche Finanzen”, “Lebensqualität” und “Arbeiten im Ausland”.

Den Umfrageergebnissen zufolge sagten 68% der Befragten in Taiwan, dass sie völlig zufrieden seien mit dem qualitativ-hochwertigen Gesundheitssystem des Landes. In Sachen Infrastruktur und Transport wurden Attribute wie Bequemlichkeit, Effizienz und Einfachheit der Nutzung hervorgehoben, so InterNations.

Taiwan erlangte Platz 19 in der Kategorie “Einfachheit des Einlebens”, Platz 12 in “Arbeiten im Ausland”, Platz 13 in “Familienleben” und Platz 14 in “persönliche Finanzen”.

Taiwan belegt Platz 3 in der “Freundlichkeit” Unterkategorie, hinter Portugal und Mexiko. Ungefähr 60% der Auswanderer stimmten der Aussage zu, dass Leute in Taiwan sehr freundlich seien, was mehr als doppelt so hoch ist wie der globale Durchschnitt von 29%.

Auf den Plätzen hinter Taiwan in den Top 10 der Länder und Gebiete für Auswanderer sind Portugal, Neu Seeland, Malta, Kolumbien, Singapur und Spanien.

Quelle: Taiwan Heute

29.09.2017 | Rubrik: Taiwan | 317 Aufrufe