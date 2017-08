Die Stadt Tapei, Hauptstadt der Republik China (Taiwan), hat fünf Tage lang einen fahrerlosen Bus getestet.





Die Tests seien von Regierungsbeamten, Systementwicklern und der Öffentlichkeit positiv aufgenommen worden, so der Vizebürgermeister der Stadt Taipei, Lin Chin-rong.

Der fahrerlose 6-Sitzer mit einer Kapazität von 12 Fahrgästen wurde vom 1. bis 5. August frühmorgens zwischen ein Uhr und vier Uhr auf einer 463 Meter langen gesperrten Busspur entlang der Xinyi Straße getestet. Gemäß Lin ist das System unter anderem mit Lidar ausgestattet, ein Laserstrahlen-System zur optischen Messung von Abständen und Geschwindigkeit.

Gemäß Vizebürgermeister Lin soll der fahrerlose Bus bei der nächsten Testphase auf der gesamten Busspur entlang der Hsinyi Straße getestet werden. Außerdem sollen Tests bei Tageslicht abgehalten werden. Nach und nach sollen die Tests ausgeweitet werden und die Busse zur Ergänzung des regulären Busverkehrs eingesetzt werden, darunter als Nachtbusse oder während Stoßverkehrszeiten. Dafür sei jedoch noch der Ausbau der entsprechenden Infrastruktur notwendig, so der zuständige Beamte der Stadt Taipei. Zuerst werde die Stadtregierung Frequenzen bei der Nationalen Kommunikationskommission beantragen. Diese sollen unter anderem für Signale zwischen Ampeln und den fahrerlosen Bussen genutzt werden. Ziel sei es, alle entsprechenden Technologien und Infrastruktur innerhalb eines Jahres zu testen.

Für den kürzlichen Testlauf wurden fahrerlose Busse des französischen Herstellers EasyMile eingesetzt. Der Vorsitzende des Vertreters von EasyMile in Taiwan, 7Starlake Co., Martin Ting, bezeichnete das Marktpotenzial für fahrerlose Busse in Taiwan als vielversprechend. Das Projekt sehe auch eine Beteiligung von taiwanischen Herstellern vor. Gemäß Ting könne etwa die Hälfte der Komponenten innerhalb der nächsten ein- bis eineinhalb Jahre in Taiwan hergestellt werden.

Quelle: RTI

