Mit den Bayerisch-Chinesischen Jugendtagen soll Jugendlichen in Bayern und China die Möglichkeit gegeben werden, sich besser kennen zu lernen.





Zwischen beiden Ländern wächst der Austausch auf vielen Ebenen, Deutschland und China vertiefen ihre wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen. Das Bild, das wir vom jeweils anderen Land haben ist allerdings sehr verschwommen. Der Isarland e.V. als Veranstalter der Bayerisch-Chinesischen Jugendtage hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein besseres Verständnis zwischen den Ländern zu schaffen und den Austausch zwischen Bayern und China zu fördern.

Die insgesamt 44 Jugendlichen aus der Hauptstadt Jinan und der Hafenstadt Qingdao gestalten eine Woche lang gemeinsam mit 54 Jugendlichen der Willy-Brandt-Gesamtschule und der Erich-Kästner Realschule, Projekte im kulturellen und wissenschaftlichen Bereich.

Die Veranstaltungsorte für die Workshops sind das Haus der Kunst und das Deutsche Museum.

Das Haus der Kunst bietet zwei Workshops an – Anhand der Ausstellung der Bilder von Thomas Struth gestalten die Jugendlichen die Installation „Schaltzentrale“ oder nehmen an einem Fotoworkshop teil, der sich mit der Dynamik in Personengruppen beschäftigt.

Im Deutschen Museum beschäftigen sich die Gruppen mit den Themenkreisen Optik (Rasterelektronenmikroskop, Lichtworkshop, Tinkering Lichtwege, Experimentierwerkstatt Licht), Mechanik (Tinkering) dem DNA-Labor und dem Themenkreis Elektrizität.

Tinkering wird im Deutschen mit Bastelei übersetzt, bezieht sich aber auf einen gruppendynamischen Prozess. Die Gruppe erhält eine Aufgabe und Material, Ziel des Tinkerns ist es, einen gemeinsamen und kreativen Lösungsweg zu entwickeln.

Die Woche beginnt am Sonntag, 23.07.17 am Vormittag mit einem Besuch des Schloss Neuschwanstein um 11.00 Uhr, am Nachmittag mit einem Aufenthalt im Allgäuer Skyline Park ab 15.00 Uhr.

Am Montag eröffnet die Stadt München die Jugendtage mit einem Stehempfang in der Rathausgalerie um 14.00 Uhr, die Grußworte wird Herr Stadtrat Ranft in Vertretung des Oberbürgermeisters sprechen. Neben den Jugendlichen aus China und München nehmen die Sponsoren der Veranstaltung teil.

Neben den Workshops im Haus der Kunst bzw. im Deutschen Museum besichtigen die Schülerinnen und Schüler unter der Woche das BMW-Werk und nehmen am Junior-Camp der BMW-Welt teil.

Die Präsentation der Workshopergebnisse findet auf der Abschlussveranstaltung im Haus der Kunst am Freitag 28.07.17 von 15.00 – 16.00 Uhr statt. Die Grußworte wird Herr Staatssekretär Eisenreich sprechen. Im Anschluss treffen sich alle Beteiligten und Sponsoren zu einem get-to-gether auf der Terrasse des Haus der Kunst.

Am letzten Tag fahren die Jugendlichen noch nach Herrenchiemsee.

