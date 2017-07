Das Außenministerium hat scharf gegen die Zwangsschließung von Taiwans Vertretungsbüro in Nigeria protestiert.





Das Außenministerium rief die Regierung Nigerias dazu auf, solche extremen Maßnahmen einzustellen und rationale Gespräche in dieser Angelegenheit zu führen.

Wie das Außenministerium mitteilte, ließ Nigerias Regierung am Freitag durch 25 bewaffnete Polizisten Taiwans Vertretung abriegeln. Die Mitarbeiter der Vertretung seien zum Verlassen der Vertretung gezwungen worden.

Gemäß dem Außenministerium hat Nigeria ab Januar dieses Jahres gefordert, dass Taiwan den Namen der Vertretung ändere, sie von der Hauptstadt Abuja weg verlege und die Zahl der Mitarbeiter reduziere. Die Vertretung habe sich um eine für beide Seiten akzeptable Lösung bemüht. Nach mehreren ergebnislosen Gesprächen habe man bereits die Verlegung der Vertretung nach Lagos vorbereitet.

Das Außenministerium äußerte Unzufriedenheit und Bedauern darüber, dass die Regierung Nigerias trotzdem mit so groben und unfreundlichen Methoden gegen die Vertretung vorgehe. Es befinden sich nun noch vier Vertretungsmitarbeiter in Nigeria, die mit der Verlegung des Vertretungsbüros nach Lagos beschäftigt seien. Nach der Verlegung des Vertretungsbüros werde Taiwan nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit Nigeria auffordern, sein Vertretungsbüro aus Taipei weg zu verlegen, so das Außenministerium.

Wie ein Vertreter des Außenministeriums kürzlich mitteilte, sei aufgrund Druck von Seiten Chinas die Änderung der Namen von fünf Vertretungsbüros Taiwans in Ländern ohne diplomatische Beziehungen gefordert worden. Die Bezeichnung “Republik China” oder “Taiwan” sollte aus den Namen der Vertretungen gestrichen werden. Dies betreffe die Vertretungen in Nigeria, Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrein, Jordanien und Ecuador. Nigeria forderte außerdem die Verlegung des Vertretungsbüros in Abuja. Die Namen der Vertretungen in Dubai und Ecuador wurden bereits geändert.

Quelle: RTI

03.07.2017 | Rubrik: Taiwan | 346 Aufrufe