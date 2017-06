Das Nationale Chungshan-Institut für Wissenschaft und Technologie (National Chung-Shan Institute of Science and Technology, NCSIST) führt eine Delegation von mehreren taiwanischen Unternehmen und Organisationen bei der 52. internationalen Pariser Luftfahrtschau, die vom 19. bis 25. Juni läuft, und präsentiert bei der Gelegenheit eine Vielfalt von im Inland entwickelten Verteidigungs- und Luftfahrt-Technologien.





Das NCSIST ist die maßgebliche Forschungs- und Entwicklungsorganisation des Verteidigungsministeriums der Republik China (Taiwan). Im Ausstellungsbereich der Luftfahrtschau in der französischen Hauptstadt zeigt das Institut 48 seiner Produkte, darunter ferngesteuerte Drohnen, Raketen, Infrarotgeräte und Beobachtungssysteme sowie elektro-optische Ausstattung, die durch die Erzeugung, Erkennung und Manipulierung von Licht ein Spektrum von Aufgaben erfüllt.

Laut NCSIST bietet die Teilnahme an der diesjährigen Luftfahrtschau in Paris dem Institut die Gelegenheit, seine Präsenz in Europa auszuweiten und nach Möglichkeit globale Partnerschaften aufzubauen. Durch solche Bemühungen hofft man bei NCSIST, dass Taiwan ein bedeutendes Bindeglied in der globalen Versorgungskette von Technologien des Verteidigungsbereiches werden kann.

Auf der Luftfahrtschau stellt NCSIST einige seiner innovativsten Kreationen aus wie die Antischiffsrakete Hsiung Feng II und die Überschall-Antischiffsrakete Hsiung Feng III, die beide auf Schiffen der Kriegsmarine der Republik China zur Ausstattung gehören.

Die HF II mit ihrer modernsten aerodynamischen Konfiguration wurde so konstruiert, dass sie vor der Explosion in ihr Ziel eindringt, außerdem kann sie in außerordentlich geringer Höhe fliegen, was die Gefahr der Entdeckung durch den Feind vermindert, verlautete das NCSIST. Die HF III wiederum weist im Großen und Ganzen die gleichen technischen Daten auf, kann aber mit Überschallgeschwindigkeit fliegen, so NCSIST.

Ebenfalls zu sehen ist das Drohnen-Verteidigungssystem von NCSIST, das Technologien einsetzt wie Spektrumbeobachtung und –verwaltung, des Weiteren Radarentdeckung und Drohnenabwehr, welche in Bereichen wie Flughafen- und Grenzsicherheit eingesetzt werden könnten, und ein Laser-Warnsystem, das in gepanzerten Fahrzeugen und auf Kriegsschiffen installiert wird und eine Vielfalt von Laserstrahlen feststellen und analysieren kann.

Die 1909 erstmals durchgeführte Pariser Luftfahrtschau, die vom französischen Luftfahrtindustrieverband (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, GIFAS) organisiert wird, ist eine der einflussreichsten Ausstellungen für das globale Luft- und Raumfahrtgewerbe. Die vorige Messe hatte im Jahr 2015 stattgefunden und hatte Aussteller von über 2300 Firmen sowie gut 150 000 Besucher angelockt.

Die Technologien von NCSIST werden im Einklang mit der Initiative innovative Industrien 5+2 der Regierung entwickelt, welche die Kreativität des Landes dafür nutzbar machen soll, Taiwan in eine auf Innovation basierende Volkswirtschaft umzuwandeln. Die Initiative zielt darauf ab, die Entwicklung der Bereiche Biotechnologie und Pharmazeutika, umweltfreundliche Energie, Landesverteidigung, intelligente Maschinen und das Internet of Things (IoT) sowie zwei weitere Konzepte — Kreislaufwirtschaft und ein neues Paradigma für landwirtschaftliche Entwicklung — zu fördern.

Quelle: Taiwan Heute

