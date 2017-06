Auf Einladung von Sonova, weltweit führender Anbieter für Hörlösungen, kommt eine der besten Tänzerinnen Chinas ins oberbayerische Ettal.





Tianjiao Zhang tanzt auf Spitzenniveau – trotz ihres hochgradigen Hörverlusts. Im Kloster Ettal präsentiert die 20-jährige Künstlerin am 16. Juni 2017 modernen Ausdruckstanz und wirbt damit um Spenden für Sonovas gemeinnützige Hear the World Foundation, die sich weltweit für bedürftige Menschen mit Hörverlust einsetzt.

“Mein Herz schlägt mit dem Rhythmus, wenn ich Musik wahrnehme”, begeistert sich Tianjiao Zhang. “Ich werde eins mit der Musik, sie ist in meinem Herzen.” Die junge Tänzerin wusste schon als Kind, dass für sie nur dieser eine Beruf in Frage kam, trotz ihres hochgradigen Hörverlusts. Unterstützt haben sie dabei die Hörgeräte der Sonova Marke Phonak, die sie seit ihrer frühen Kindheit trägt.

Tianjiao Zhangs Karriere ist beispiellos. Mit 16 Jahren vertrat sie China als einzige Teilnehmerin mit Hörverlust bei einem Tanzwettbewerb in der Ukraine – und gewann. Mit 17 siegte sie als begabteste Künstlerin in einem der bekanntesten TV-Wettbewerbe Chinas. Heute tritt Tianjiao Zhang als freiberufliche Tänzerin mit verschiedenen professionellen Ensembles auf und gibt Kindern Tanzunterricht.

Im Kloster Ettal steht die junge Künstlerin als Solistin auf der Bühne und präsentiert ihren modernen Ausdruckstanz zum gefühlvollen Klassikpop des italienischen Komponisten Ludovico Einaudi. Begleitend werden emotionale Filmbeiträge zum Thema Hörverlust gezeigt und ein Bericht über ein aktuelles Hilfsprojekt der Hear the World Foundation in der Dominikanischen Republik.

Dass Tianjiao Zhang ihren Traum, Tänzerin zu werden, trotz Hörverlust verwirklichen konnte, ist auch in ihrem Heimatland China aussergewöhnlich. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist davon auszugehen, dass in China etwa 60 Millionen Menschen von einer Hörminderung betroffen sind. Nur fünf Prozent davon besitzen ein Hörgerät. In Europa liegt die Versorgungsrate vergleichsweise bei bis zu 40 Prozent. Einer der Gründe für die niedrige Versorgungsrate in China ist das dort zu wenig verbreitete Wissen über Behandlungsmöglichkeiten bei Hörverlust. Sonova trägt mit eigener Aufklärungsarbeit vor Ort dazu bei, diese schrittweise bekannter zu machen.

“Die Geschichte von Tianjiao Zhang zeigt beispielhaft und eindrücklich, wie Sonova dank innovativer Hörlösungen Menschen dabei hilft, ein Leben ohne Einschränkungen zu führen. So wird die Umsetzung unserer Unternehmensvision erlebbar gemacht”, betont Sarah Kreienbühl, GVP Corporate HRM & Communications von Sonova. “Wir freuen uns sehr, dass Tianjiao Menschen mit ihrem Tanz begeistert und so die Stiftungsarbeit der Hear the World Foundation aktiv unterstützt.”

Als besondere Gäste des Charity-Abends werden auch die Teilnehmer des Fussballcamps für Kinder mit Hörverlust erwartet, welches in Ettal im Juni fünf Tage lang stattfindet. Veranstalter sind die Sonova Marke Phonak und Simon Ollert, der einzige Fussballprofi mit Hörverlust im deutschsprachigen Raum und selbst ehemaliger Schüler der Klosterschule Ettal.

Charity-Veranstaltung “Für ein Leben ohne Einschränkungen”

Moderner Tanz und Filmvorführungen

Veranstaltungsort: Kloster Ettal, Rosner-Aula

Termin: Freitag, 16. Juni 2017, 19:30 Uhr

Eintritt frei.

