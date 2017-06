Mit dem Transport zum belgischen Hafen Zeebrugge exportiert China zum ersten Mal komplette Fahrzeuge nach Westeuropa.





Eine auf Volvo zugeschnittene neue Güterzuglinie verbindet Daqing mit Zeebrugge. Das Flaggschiffmodell des schwedischen Automobilherstellers kann damit in 18 Tagen nach Belgien transportiert werden.

Ein mit 123 in China gefertigten Autos der Marke Volvo beladener Güterzug verließ am Montag die Stadt Daqing (Provinz Heilongjiang) in Richtung Belgien und markierte damit den Beginn einer neuen Zugverbindung zwischen China und Europa.

Eine einfache Fahrt über die 9.832 Kilometer lange Strecke benötigt 18 Tage und durchquert Russland, Weißrussland sowie Polen und Deutschland.

Laut Meng Qingwen, Generaldirektor des Unternehmens HAO International Logistics, das den Logistiktransport betreibt, wurde die Zugverbindung passgenau auf Volvos Fabrik in Daqing zugeschnitten.

Meng sagte, dass die Linie zunächst einmal pro Woche befahren wird und bis Jahresende je nach Exportbedarf des Unternehmens vier bis fünf Hin- und Rückfahrten geplant sind.

Der erste Güterzug der neuen Linie transportierte Volvos Flaggschiffmodell S90L.

Volvo hat die Produktion seiner S90-Modelle von Schweden ins Daqinger Werk verlegt, ein Schlüsselelement der Unternehmensstrategie, China zu seiner globalen Produktions- und Exportdrehscheibe zu machen. In der gleichen Fabrik wurden bereits 2015 die ersten in China gefertigten Autos für den Export in die Vereinigten Staaten produziert.

Quelle: People’s Daily

08.06.2017 | Rubrik: Nachrichten | 201 Aufrufe