Nach Einschätzung der Landwirtschaftskommission sind durch Überschwemmungen an den vergangenen Tagen landwirtschaftliche Verluste in Höhe von 67,5 Millionen Taiwan-Dollar (ca. zwei Millionen Euro) entstanden. Demnach war der Reisanbau am stärksten betroffen, weil durch die sintflutartigen Regenfälle ganze Felder überschwemmt wurden.





Laut Angaben der Landwirtschaftskommission waren die Schäden im Landkreis Yunlin am höchsten. An zweiter Stelle folgte die Stadt New Taipei City. Am dritt- und viertstärksten betroffen waren die Landkreise Nantou bzw. Chia-yi. Neben dem Reisanbau hat vor allem der Anbau von Wassermelonen, Mais, Erdnüssen und Tomaten unter den Überschwemmungen gelitten.

Die Regierung bekräftigte heute, dass man den Anteil des Budgets für den Hochwasserschutz im Rahmen des geplanten, landesweiten Infrastrukturprojektes prüfen werde. Der Gesamtplan zum Flussraummanagement verfüge noch über Gelder in Höhe von über 30 Milliarden Taiwan-Dollar (882 Millionen Euro). Die Regierung werde prüfen, welche Gebiete von Überschwemmungen bedroht sind, um diesen beim Hochwasserschutz Vorrang einzuräumen.

Regierungssprecher Hsu Kuo-yung sagte: “Zunächst sollen die Lokalregierungen der von Überschwemmung bedrohten Gebiete über ihren Bedarf Bericht erstatten. Die Zentralregierung wird ihnen mit vollstem Einsatz beistehen. Des Weiteren liegen der Regierung Daten zu Gebieten vor, in denen mehrere Flussräume liegen oder Landkreis- bzw. Städtegrenzen verlaufen. Von den dortigen Behörden verlangen wir, dass sie zusammenarbeiten und der Lösung dieser Probleme Vorrang einräumen.”

Quelle: RTI

06.06.2017 | Rubrik: Taiwan | 244 Aufrufe