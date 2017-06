US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat bei der Sicherheitskonferenz Asiens die Verpflichtung der USA wiederholt, Taiwan mit Verteidigungswaffen zu vesorgen. Mattis machte diese Angaben beim Shagri-La-Dialog, der Sicherheitskonferenz Asiens, in Singapur.





Mattis sagte, das US-Verteidigungsministerium werde weiterhin mit Taiwan und seiner demokratischen Regierung zusammenarbeiten, um Taiwan mit notwendigen Verteidigungsartikeln zu versorgen. Dies stehe im Einklang mit den Verpflichtungen der USA gemäß dem Taiwan Relations Act. Der Taiwan Relations Act ist ein US-amerikanisches Gesetz für die Richtlinien der Beziehungen der USA mit Taiwan bei Abwesenheit von offiziellen diplomatischen Beziehungen.

Mattis antwortete auf die Frage, ob es Änderungen bei der Ein-China-Politik der USA gebe, dass die USA an der Ein-China-Politik festhielten und diese unverändert sei. Die USA glaubten an eine friedliche Lösung der Situation zwischen China und Taiwan. Dies sei der Standpunkt seit Jahren und die Ein-China-Politik bleibe bestehen.

Taiwans Präsidialamtsprecher Sidney Lin äußerte Dankbarkeit für das Festhalten der US-Regierung am Taiwan Relations Act. Taiwan begrüße die Verstärkung des Austausches mit den USA in allen Bereichen. Auch Taiwans Außenministerium begrüßte, dass Mattis die Sicherheitsversprechen gegenüber Taiwan bei diesem so bedeutenden regionalen Sicherheitsdialog wiederholte.

Der Leiter der chinesischen Delegation zum Shangri-La Dialog, Lt. Gen. He Lei, sagte, die chinesische Regierung sei entschieden gegen jegliche Waffenverkäufe der USA an Taiwan. Der diesjährige Shangri-La Dialog findet vom 2. bis 4. Juni in Singapur statt. Es nehmen Minister und Vertreter aus mehr als 50 Ländern am jährlichen asiatischen Sicherheitsgipfel teil.

Quelle: RTI

04.06.2017 | Rubrik: Taiwan