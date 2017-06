Chinas größtes und modernstes, durch Sonnenenergie angetriebenes unbemanntes Luftfahrzeug, hat laut seinem Entwickler durch das Erreichen einer Höhe von mehr als 20.000 Meter einen Landesrekord in Sachen Flughöhe aufgestellt.





Den Rekord hat die von der Chinesischen Akademie für Luftfahrt-Aerodynamik (CAAA) entwickelte solarbetriebene Drohne Caihong (zu Deutsch: Regenbogen) letzte Woche während eines Probeflugs auf einem nicht näher bekannten Flughafen in Nordwestchina gebrochen. Sie befand sich lange genug auf einer Höhe von 20.000 Metern, um den Flug als einen Erfolg klassifizieren zu können, sagte Shi Wen, Entwicklungsleiter für unbemannte Luftfahrzeuge an der Akademie, am Donnerstag in einem Exklusivinterview.

Er sagte, dass die Drohne am Morgen gestartet und spät in der Nacht zum Flughafen zurückgekehrt ist. Vor der Auslieferung an Anwender werden Konstrukteure und Ingenieure noch mehrere Jahre benötigen, um das Flugzeug zu verbessern und zu überprüfen.

Das Flugzeug kann ein großes Areal abfliegen und verfügt über eine hohe Flexibilität sowie Wirtschaftlichkeit. Zukünftige Verbesserungen werden ihr ermöglichen, über mehrere Monate oder sogar Jahre im Luftraum zu verbleiben. Als potenzielle Käufer werden gemäß Shi hauptsächlich Ministerien und Unternehmen in Frage kommen, die in den Bereichen Nachrichtenwesen, Internet, Erdbeobachtung, Gefahrenabwehr und Meereserkundung tätig sind.

Die Größe der Drohne wollte er nicht enthüllen, aber laut früheren Berichten besaß ein ähnliches von seinem Team entwickeltes Luftfahrzeug eine Länge von 45 Meter und eine Flügelspannweite von 14 Meter.

Der Konstrukteur erklärte, dass eine kraftstoffbetriebene militärische Drohne normalerweise eine maximale Höhe von 8.000 Meter erreicht, während eine Hand voll erstklassiger Überwachungsdrohnen wie die US-amerikanische Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk eine Höhe von 18.000 Meter erreichen kann.

In der Kategorie solarbetriebener Drohnen haben chinesische Institute einige Versuchsmodelle entwickelt, die aber laut Shi im Vergleich zur Caihong kleiner sowie technologisch schlichter sind, und deren maximale Betriebshöhe bei einigen tausend Metern liegt.

Ergänzt wurden seine Anmerkungen von Wang Yangzhu, Drohnenexperte und Präsident des Instituts für unbemannte Systeme der Beihang-Universität. Laut Wang haben die Beihang-Universität in Beijing, die Nanjing-Universität für Luft- und Raumfahrt (NUAA) sowie die Nordwestliche Polytechnische Universität (NWPU) in der Provinz Shaanxi zur Überprüfung ihrer Technologien experimentelle, solarbetriebene Drohnen konstruiert, die kaum höher als 10.000 Meter fliegen konnten. “Die Caihong hat daher einen bemerkenswerten Erfolg erzielt”, bemerkte Wang.

Shi sagte, dass die Flugdauer solarbetriebener Drohnen mit der Flughöhe zunimmt, weil es 20.000 Meter über dem Boden keine Wolken gibt und der Luftstrom stabil bleibt. Die Drohne kann ihre Solarzellen daher vollständig für die Energieerzeugung nutzen. So lange die Solaranlage funktioniert und die Kontrolleure dies wünschen, kann das Luftfahrzeug in der Luft bleiben.

Die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich haben bereits solarbetriebene Drohnen entwickelt, die eine Flughöhe von 20.000 Meter erreichen können. Der Höhenrekord für Solardrohnen von 29.524 Meter wurde im August 2001 durch eine von AeroVironment in Kalifornien entwickelte US-amerikanische Drohne aufgestellt.

Von der CAAA konstruierte Drohnen wurden laut der Akademie bereits in mehr als 10 Ländern eingesetzt.

Quelle: People’s Daily

