Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen drückte beim Besuch einer US-Senatorengruppe ihre Hoffnung auf weitere Defensivwaffen zur Aufrechterhaltung des Friedens und der Stabilität in der Taiwanstraße und der Region. Diese sei nicht nur für Taiwan sondern auch für USA und andere gleichgesinnte Länder von Nutzen.





Die US-Senatorengruppe wurde angeführt von US-Senator Cory Gardner, Vorsitzender des Unterkomittees für auswärtige Beziehungen und internationale Cybersicherheit in Ostasien und dem Pazifischen Raum. Senator Cory Gardner, der der ostasiatischen Region hohe Bedeutung für die USA zuweist, hatte vor kurzem zur Bestätigung des Taiwan Relation Act den Vorschlag eines Asia Reassurance Iniative Acts (ARIA) gemacht, was einer Unterstützung für Verkäufe von Defensivwaffen an Taiwan entspreche. Den amerikanischen Interessen sei am besten gedient, wenn sie gegenüber ihren Verbündeten eine Rückversicherung ausdrücken, welche zugleich abschreckend wirkt und damit die Führerschaft der USA sichert, so Gardner.

Gardner geht davon aus, dass Gespräche über den Verkauf von Defensivwaffen zu den festen Themen bei hochrangigen Besuchen gehören werdne und damit die kooperativen Beziehungen beider Seiten vertiefen. Präsidentin Tsai drückte ferner ihr Interesse an der Aufnahme von Gesprächen für ein für beide Seiten vorteilhaftes Handelsabkommen aus.

Quelle: RTI

31.05.2017 | Rubrik: Taiwan | 219 Aufrufe