Taiwans Gesundheitsminister ist gestern mit einer Delegation in Genf eingetroffen. Der Minister für Gesundheit und Soziales, Chen Shih-chung, sagte vor seiner Abreise, es seien Gespräche mit Teilnehmern der Weltgesundheitsversammlung (WHA) in Genf geplant. Außerdem müsse Taiwan seinen Protest und Ärger hinsichtlich China wegen des Ausschlusses Taiwans aus der diesjährigen Weltgesundheitsversammlung (WHA) deutlich machen. Er wiederholte die Notwendigkeit von Taiwans Teilnahme an der WHA. Die Welt sollte die Bedeutung von Taiwans Existenz erkennen.

Gesundheitsminister Chen sagte nach seiner Ankunft in Genf, in diesem Jahr sei Taiwan zwar nicht zur Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung (WHA) eingeladen worden, er plane jedoch trotzdem einen Besuch des Palais des Nations. Dort findet die Weltgesundheitsversammlung (WHA) statt. Er werde außerdem mit seinen Bemühungen um Teilnahme Taiwans an der WHA fortfahren. Man beginne schon jetzt mit den Bemühungen. Die Besichtigung in diesem Jahr sei auch eine Vorbereitung auf die Teilnahme im kommenden Jahr. Sie hofften, dass sie im nächsten Jahr in den Palais des Nations hineingehen werden, um an der Weltgesundheitsversammlung teilzunehmen.”

Der Gesundheitsminister sagte, er sei in Genf, um der Welt Taiwans Stimme zu Gehör zu bringen. Für Montag ist eine Pressekonferenz geplant.

Taiwan wurde seit 2009 unter der China-freundlicheren KMT-Regierung als Beobachter zur Teilnahme an der WHA eingeladen. Das Ausbleiben der Einladung in diesem Jahr wird allgemein als Schritt Chinas zur Blockade Taiwans aus Unzufriedenheit mit der neuen DPP-Regierung Taiwans angesehen.

Die Weltgesundheitsversammlung (WHA) findet vom 22. bis 31. Mai in Genf statt. Die WHA ist die Versammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

