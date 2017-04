Post-Punk mit FAZI aus Xi’an (China).





Die Konzertreihe “China-Konzerte” von Comecerts meldet sich am 13. Mai lautstark mit einem Konzert der Post-Punkband FAZI zurück. Die junge Band aus Chinas ehemaliger Hauptstadt Xi’an gilt derzeit als eine der besten Live-Bands ihres Landes. Ihr zweites Album “The Root of Innocence“ erschien im Januar 2016 bei dem Independent-Label “Maybe Mars Records“. Der Gig im Import Export wird begleitet von “Savanah“ aus Graz als Vorband und DJ Skurreal aus München.

Musikalische Völkerverständigung zwischen Ost und West ist das Ziel von Comecerts, das in Kurzform für “Concerts to come“ steht. Unter diesem Label organisieren Adam Langer, der selbst fließend chinesisch spricht, und sein Kommilitone Jonas Haesner zweimal im Jahr Konzerte mit chinesischen Indie-Bands, zuerst in der Szenekneipe Südstadt, jetzt im Import Export im Kreativquartier. Namenhafte Gruppen wie Carsick Cars, Hiperson und Chui Wan konnten sie schon für Auftritte in die Landeshauptstadt holen.

Beim 5. China-Konzert der Reihe am 13. Mai gehört die Bühne des Import Export der 2010 gegründeten Formation FAZI (chin. 法兹). Das aktuelles Album “The Root of Innocence“ beschäftigt sich mit dem Thema des Erwachsenwerdens. Der Klang rhythmischer Gitarren und tragender Synthesizer von Frontmann Liu Peng dominiert die intensiven, emotionalsten Stücke des Albums. Als Vorband kommt Savanah aus Österreich zum Zug. Das Trio arbeitet mit Einflüssen von Doom, Desert und Psychedelick Rock, um seinen eigenwilligen Sound zu schaffen, der sich besonders durch einen ohrenbetäubender Bass und kraftvolle Riffs auszeichnet. Der Abend klingt psychedelisch mit DJ Skurreal aus München aus. Mutige sind noch zum traditionellen Umtrunk mit chinesischem Schnaps eingeladen.

Veranstaltungort: Import Export, Dachauer Str. 114, 80636 München

Savanah (Österreich) im Vorprogramm

Aftershowparty mit DJ Skurreal (München)

Über das Konfuzius-Institut München

Das Konfuzius-Institut München ist ein chinesisches Sprach- und Kulturinstitut im Verband der über 500 Konfuzius-Institute weltweit. Seit seiner Gründung 2009 hat sich das Konfuzius-Institut München als zentrale Institution zur Förderung der chinesischen Sprache und Kultur in Südbayern etabliert. Kernaufgabe ist das Unterrichten von Chinesisch als Fremdsprache. Das Institut bietet Chinesischkurse für alle Sprachniveaus und Altersgruppen an. Seit 2010 ist das Institut Prüfungszentrum für die international anerkannte Sprachprüfung HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi). Durch die Veranstaltung von Lesungen, Konzerten, Ausstellungen und Vorträgen mit chinesischen und deutschen Künstlern und Experten schafft das Institut Raum für interkulturellen Dialog. Träger sind die Stiftung ex oriente mit Sitz in München, die Beijing Foreign Studies University (BFSU) und als Dachorganisation Confucius Institute Headquarters/Hanban in Beijing.

