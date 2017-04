In der Stadt Taipeh soll das erste Asien-Büro von “Reporter ohne Grenzen” eingerichtet werden, gab die für Pressefreiheit eintretende Nichtregierungsorganisation, deren Zentrale sich in Paris befindet, am 6. April bekannt.





Die Regierung der Republik China (Taiwan) begrüßt den Beschluss der Nichtregierungsorganisation “Reporter ohne Grenzen” (Reporters Sans Frontières, RSF), ihr erstes Asien-Büro in Taipeh einzurichten, teilte Kabinettssprecher Hsu Kuo-yung am 7. April als Reaktion auf die Ankündigung von RSF des Vortages mit.

Laut Hsu war der Schritt besonders deswegen bedeutsam, weil er zeitlich mit dem ersten “Meinungsfreiheits-Tag” in Taiwan zusammenfiel. Das Kabinett erklärte, die Standortwahl werfe zudem ein Schlaglicht auf Taiwans Status als echte Demokratie, in welcher den Bürgerinnen und Bürgern ein volles Maß an Menschenrechten und Meinungsfreiheit zukäme.

Einheimische Nichtregierungsorganisationen (Nongovernmental Organization, NGO) gedeihen hier, und Taiwan lädt alle internationalen NGOs ein, Stützpunkte im Land aufzubauen, versicherte Hsu und fügte hinzu, die Regierung sei zuversichtlich, dass die globale Aufsichtsinstitution in Taiwans demokratischem Umfeld mit Erfolg arbeiten könne und dabei helfen werde, die Beiträge des Landes zur Förderung von Pressefreiheit in der ganzen Region zu stärken.

“Die Entscheidung für Taiwan fiel nicht nur im Hinblick auf die zentrale geographische Lage und weil sich hier Logistik problemlos betreiben lässt, sondern auch unter Berücksichtigung von Taiwans Status als freiester Ort Asiens gemäß unserer jährlichen Rangliste im Pressefreiheit-Index”, kommentierte Christophe Deloire, Generalsekretär der in Paris ansässigen RSF.

Laut RSF wird das Büro in Taipeh als strategisches Forum dafür dienen, in Ländern und Territorien in ganz Asien — darunter Taiwan, Hongkong, Japan, Nordkorea, die Mongolei, Südkorea und Festlandchina — Einfluss auszuüben und das Bewusstsein für Medienrechte zu schärfen.

Die im Jahr 1985 ins Leben gerufene Organisation erstellt seit 2002 jährlich den Pressefreiheit-Index und stützt sich dabei auf die Meinungen von Partnerorganisationen, ihren 150 Korrespondenten in 130 Ländern sowie von Journalisten, Forschern, Juristen und Menschenrechtsaktivisten rund um den Erdball.

Taiwan stand seit 2013 vier Jahre hintereinander auf dem Pressefreiheit-Index von RSF an der Spitze in Asien, und 2016 belegte das Land unter 180 Ländern den 51. Rang. Der Bericht misst den Grad von Informationsfreiheit aufgrund von Kriterien wie Missbrauch, Milieu und Selbstzensur, Infrastruktur, gesetzlicher Rahmen, Unabhängigkeit der Medien, Pluralismus und Transparenz.

Quelle: Taiwan Heute

12.04.2017 | Rubrik: Taiwan | 166 Aufrufe