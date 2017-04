Taiwans Regierung begrüßt “Null Überraschungen” bei den Beziehungen zwischen den USA und Taiwan.





Diese Angaben machte das Präsidialamt nach dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsidenten Xi Jinping. Trump und Xi sind am 6. und 7. April in Trumps Anwesen in Florida erstmals zusammengetroffen.

Präsidialamtssprecher Alex Huang sagte heute, man begrüße eine reibungslose Entwicklung der Beziehungen zwischen den USA und China und man begrüße “Null Überraschungen” bei den Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Was die Beziehung zwischen Taiwan und den USA betreffe, werde die Regierung mit den USA die engen und guten Kontakte aufrechterhalten und an der weiteren Entwicklung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA ohne Überraschungen festhalten.

Präsidialamtssprecher Alex Huang sagte: „Gleichzeitig bedanken wir uns erneut dafür, dass US-Kongressabgeordnete, Persönlichkeiten von Denkfabriken und unterschiedlicher Bereiche ununterbrochen für Taiwan das Wort ergriffen haben, darunter dass sie bei verschiedenen Anlässen immer wieder die Bedeutung des Taiwan Relations Act und der sechs Zusicherungen betont haben und dass diese Prinzipien eine wichtige Überlegung bei der Taiwan-China-Politik der USA seien.”

Präsidialamtssprecher Huang sagte, Taiwan sei sich bewusst darüber, dass die USA Frieden und Stabilität in der Region Ostasien für sehr wichtig erachteten. Als Teil dieser Region hoffe Taiwan, dass das Treffen zwischen Trump und Xi sich positiv auf die Stabilität in der ostasiatischen Region auswirke. Taiwan werde ebenfalls weiterhin mit allen Seiten zusammenarbeiten und sich um Frieden, Stabilität und Wohlergehen in der Region bemühen.

Bei der Pressekonferenz von US-Seite nach dem Treffen zwischen Trump und Xi und in Berichten offizieller chinesischer Medien nach Beendigung des USA-Besuches von Xi Jinping wurde die Ein-China-Politik, die Taiwanfrage und auch das Thema Waffenverkäufe der USA an Taiwan nicht erwähnt.

Quelle: RTI

