Chinas Wirtschaftswachstum, die dynamische Entwicklung der Industrie des Landes und der anhaltende Bauboom infolge des Urbanisierungsprozesses führen zu einem stetig steigenden Energiebedarf.





Auch wenn das Reich der Mitte im Rahmen seines vergangenen Fünfjahresplans (2010-2015) bei der Reduzierung seiner Energieintensität (um 18,4% pro BIP-Einheit) erste Erfolge erzielte, ist Chinas Gesamtenergieverbrauch im letzten Jahrzehnt jährlich um durchschnittlich 5,3% weiter angewachsen. China hält derzeit einen Anteil von rund 23% am globalen Energieverbrauch – mit steigender Tendenz. In ihrem 13. Fünfjahresplan (2016-2020) setzt die chinesische Regierung neue Schwerpunkte im Bereich der Energieeffizienz und erneuerbaren Energien mit dem Ziel, die Energieintensität um weitere 15% pro BIP-Einheit bis 2020 zu reduzieren. Eine Schlüsselrolle spielen dabei der Energie-, Industrieund Gebäudesektor.

Die Herausforderungen vor denen China steht, eröffnen vielversprechende Potenziale für ausländische Technologien und Lösungen in Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und Energieeffizienzsteigerung. Insbesondere kleine und mittelständische deutsche Unternehmen (KMU) aus diesen Bereichen werden im Rahmen der Exportinitiative Energie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) bei der Erschließung von vielversprechenden Auslandsmärkten wie China unterstützt.

In enger Abstimmung mit dem BMWi hat die AHK Greater China auch für das Jahr 2017 einen Maßnahmenkatalog entwickelt, der deutsche KMU gezielt unterstützen soll, die Potenziale des chinesischen Markts zu erschließen. So wird die AHK Greater China im Rahmen der Exportinitiative Energie in 2017 in Peking und in der nordostchinesischen Provinz Hebei insbesondere Maßnahmen zum Bereich der Netzintegration von erneuerbaren Energien und zur Effizienzsteigerung im Biogassektor umsetzen, während in Shanghai das Thema Energieeffizienz in der Industrie einen Schwerpunkt bildet. Im Rahmen der im Süden vorgesehenen Aktivitäten steht in den Städten Guangzhou und Hongkong die Energieeffizienz im Gebäudesektor im Mittelpunkt.

Die AHK Greater China organisiert für deutsche KMU zu den genannten Bereichen in diesem Jahr fünf Geschäftsreisen nach China sowie eine Informationsreise für chinesische Entscheidungsträger nach Deutschland. Geschäftsreisen, einschließlich Fachkonferenzen, ermöglichen deutschen KMU in erster Linie, die Rahmenbedingungen und Marktchancen in China zu erkunden, ihre Technologien und Lösungen gegenüber einem Fachpublikum zu präsentieren und gezielt Geschäftskontakte vor Ort herzustellen. Zudem erhalten deutsche Unternehmen von der AHK Greater China eine auf die jeweilige Thematik zugeschnittene umfassende Zielmarktanalyse. Bei Informationsreisen nach Deutschland können sich chinesische Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Forschung aus erster Hand über Effizienztechnologien und Dienstleistungen in Deutschland informieren und Kontakte zu deutschen Anbietern und Experten aufbauen.

Netzintegration und Erneuerbare Energien in Nordchina

China hat in den vergangenen fünf Jahren seine Investitionen in Erneuerbare Energien verdoppelt und ist weltweit führend bei der Energieerzeugung aus Wind-, Wasserund Solarkraft. Zentrale Herausforderung bei der Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien an der Energieerzeugung ist jedoch die Abregelung, beziehungsweise der nicht vorhandene Netzanschluss der Anlagen. Angesichts der Abregelungsraten in Höhe von 26% im Bereich Windkraft und 14% bei der Solarenergie im ersten Quartal des Jahres 2016 wird deutlich, weshalb Stromnetzausbau sowie Flexibilisierung der Stromproduktion und -nachfrage für Erneuerbare Energien einen integralen Bestandteil der energiepolitischen Ziele Chinas darstellen müssen. Daraus resultieren vielversprechende Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen.

Effizienzsteigerung im Biogassektor in Nordchina

Die Anzahl der Anlagen zur Energiebereitstellung aus biogenen Quellen, insbesondere im Bereich Biogas, hat in China in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Trotz langjähriger Unterstützung der chinesischen Regierung sind Biogasanlagen in China allerdings noch immer durch niedrige technologische und operative Effizienz gekennzeichnet und somit deutlich ineffizienter als beispielsweise in Deutschland. Gemeinsam mit chinesischen Partnern bieten sich deutschen Unternehmen, die über innovative Technologien und Lösungsansätze verfügen, aussichtsreiche Marktchancen zur Effizienzsteigerung im chinesischen Biogassektor.

Aufgrund des großen Potenzials in diesem Bereich organisiert die AHK Greater China Mitte September eine Geschäftsreise für deutsche Unternehmen, die ebenfalls nach Peking und in die Provinz Hebei führt. Eine Informationsveranstaltung zum Thema der Geschäftsreise findet in der zweiten Junihälfte in Deutschland statt.

Energieeffizienz in der Industrie in Ostchina

Durch die immer ambitionierteren Ziele der Regierung im Bereich der Energieintensität und bei der Verringerung von Schadstoffausstößen steht Chinas Industriesektor unter großem Druck. Shanghai und umliegende Provinzen in Ostchina sehen sich vor die Aufgabe gestellt, in industriellen Sektoren die Energieeffizienz zu steigern und Emissionen zu mindern. Hierbei entsteht ein interessanter Markt für Maschinen und Anlagen sowie energiesparende Technologien und Dienstleistungen, um einen Beitrag zur Erfüllung von Effizienzzielen leisten zu können.

Vor diesem Hintergrund organisiert die AHK Greater China im vierten Quartal dieses Jahres eine Geschäftsreise nach Shanghai zum Thema Energieeffizienzsteigerung in der Industrie. Wie auch bei den weiteren stattfindenden Geschäftsreisen wird deutschen Anbietern die Möglichkeit geboten, ihre Produkte und Lösungen zu präsentieren und an einem individuellen, von der AHK organisierten Kontaktund Gesprächsprogramm mit chinesischen Unternehmen teilzunehmen.

Energieeffizienz im Gebäudesektor in Südchina

Nach wie vor bleibt der realisierte Energiestandard von Gebäuden in China weit hinter dem zurück, was technisch und wirtschaftlich realisierbar und klimapolitisch notwendig wäre. So wird pro Quadratmeter Gebäudefläche im Vergleich zu europäischen Durchschnittswerten noch immer ein Vielfaches an Energie verbraucht. Dies gilt besonders für Industriegebäude im Perlflussdelta, rund um die Stadt Guangzhou im Süden Chinas. Getrieben durch den industriellen Wandel hin zu höherwertiger Produktion und automatisierter Fertigung, stehen bei zahlreichen Betrieben in dieser Region Modernisierungen und Neubauten an.

Die Sonderverwaltungsregion Hongkong gehört mit 7.000 Einwohnern pro Quadratmeter zu den am dichtesten besiedelten Metropolen der Welt. Gebäude spielen eine zentrale Rolle – 90% des Stromverbrauchs fällt dort an, davon der größte Teil für Klimatisierung. Aufgrunddessen besteht großes Interesse an innovativen, energiesparenden Lösungen, speziell im Bereich von Klimatisierungsund Lüftungssystemen.

Aufgrund des vielversprechenden Potenzials für den Einsatz von Energieeffizienztechnologien in Gebäuden, organisiert die AHK Greater China zwei Geschäftsreisen mit unterschiedlichen Schwerpunkten in Südchina. Während Guangzhou seinen Schwerpunkt auf Industriegebäude legt, besteht in Hongkong ein Fokus auf Klimatechnik. Beide Reise finden im vierten Quartal 2017 statt. Eine Informationsveranstaltung zum Thema der Delegationsreisen wird in der zweiten Jahreshälfte in Deutschland durchgeführt.

Im zweiten Quartal organisiert die AHK Greater China darüber hinaus eine Informationsreise zu Gebäudeenergieeffizienz für chinesische Entscheidungsträger aus der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing und den Metropolen der Provinz Sichuan nach Deutschland.

Die Umsetzung der vorgestellten Maßnahmen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Ostasiatischen Verein (OAV), Baden-Württemberg International (bw-i) und dem Beratungsunternehmen eclareon in Deutschland. Bei ihren Aktivitäten im Rahmen der Exportinitiative Energie legt die AHK Greater China auch Wert auf Synergien mit anderen Initiativen und Programmen. So besteht bspw. eine enge Kooperation mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), die ebenfalls im Auftrag des BMWi den Deutsch-Chinesischen Energiedialog politisch begleitet und in Maßnahmen umsetzt. Neben der GIZ kooperiert die AHK Greater China auch mit weiteren Akteuren wie der Deutschen Energie-Agentur (dena).

