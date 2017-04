Angaben des Tourismusamts zufolge haben Besuche von nichtchinesischen Touristen zwischen Mai 2016 und Februar dieses Jahres deutlich zugelegt. Damit würden negative Auswirkungen durch schwindende Touristenzahlen aus China auf die Tourismusbranche gemildert, so das Amt heute.





Den Statistiken zufolge nahm in der Zeit zwischen Mai 2016 und Februar 2017 die Anzahl von Besuchern aus China um 1,13 Millionen ab. Zugleich stieg die Anzahl von Besuchern aus anderen Ländern im gleichen Zeitraum um 1,06 Millionen an. In Zukunft wolle man den Unternehmern bei der Umorientierung helfen, um Risiken bei der Abhängigkeit von einem einzelnen Markt zu vermeiden, so das Amt.

Aufgrund der neuesten Entwicklung konnten laut Tourismusamt auch die Auswirkungen der ausbleibenden Einnahmen teilweise ausgeglichen werden. Das Amt schätzt, dass sich die Verluste aufgrund des zunehmenden Fernbleibens chinesischer Touristen auf einen Gesamtwert von etwa 56 Milliarden Taiwan-Dollar (ca.1,8 Milliarden Euro) belaufen. Dem gegenüber stünden Einnahmen in Höhe von 43 Milliarden Taiwan-Dollar (ca. 1,3 Milliarden Euro) von Touristen aus anderen Ländern.

Einer Sprecherin des Tourismusamts zufolge haben vor allem die asiatischen Länder zu dem Anstieg der Zahlen von internationalen Touristen beigetragen. Besucherzahlen aus Japan seien um 16,5 Prozent, die aus Korea um 34,3 Prozent gestiegen. Visaerleichterungen für südostasiatische Staaten hätten darüber hinaus dazu beigetragen, dass sich die Besucherzahlen aus Thailand um 57 Prozent und die aus Vietnam um 34 Prozent erhöht hätten.

Quelle: RTI

