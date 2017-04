Mehrere Nichtregierungsorganisationen haben von China die Freilassung des taiwanischen Menschenrechtsaktivisten Lee Ming-che gefordert.





In einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte die Vorsitzenden des Verbandes der Hochschulprofessoren Taiwans, Lin Hsiu-hsin, Taiwan würde sich nur weiter von China entfernen, wenn man das Modell für gegenseitigen Austausch und Kooperation zerstöre: „Die Vorgehensweise der Regierung in Peking wird nur zu noch mehr Unzufriedenheit und Ablehnung der jungen Generationen führen und Unsicherheit über die Zukunft der Beziehungen zwischen beiden Seiten schüren. Falls Peking noch irgendetwas an einer positiven Situation zwischen beiden Seiten gelegen ist, ist die Verhaftung von Lee Ming-che dafür nicht förderlich.“

Der Generalsekretär von Taiwans Arbeiterrechtsorganisation Taiwan Labor Front Su You-lien forderte ebenfalls die Freilassung Lees: „Wir wollen wirklich an Chinas Regiuerng appellieren, Lee Ming-che sofort freizulassen. Er hat sich überhaupt nichts zu schulden kommen lassen. Wir hoffen wirklich, dass Chinas Regierung nicht immer wieder mit solchen Methoden die Entwicklung der Menschenrechte stört.“ Lee Ming-che ist Mitarbeiter des Wenshan Community College in Taipei und war früherer für die jetzige Regierungspartei DPP tätig. Er verschwand am 19. März nach seiner Einreise nach China über Macao. Es hieß, er wollte sich in China mit chinesischen Freunden über Menschenrechts- und Demokratiefragen in China austauschen.

Das Taiwanbüro des chinesischen Staatsrats bestätigte am Mittwoch, dass Lee wegen Verdachts auf Beteiligung an Aktivitäten zur Gefährdung der nationalen Sicherheit festgehalten werde. Die Nichtregierungsorganisationen forderen heute außerdem, dass sich Taiwans Regierung noch aktiver um die Freilassung Lees bemühen sollte. Dazu sagte die Kabinettskommission für Festlandangelegenheiten heute, die Regierung habe die zuständigen Behörden nach bekannt werden des Falles angewiesen, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen und mit Familienangehörigen und entsprechenden Nichtregierungsorganisationen in engem Kontakt zu bleiben. China sollte sich gemäß der Kommission für Festlandangelegenheiten mit den gemeinsamen Solidaritäsbekundungen von Taiwans Nichtregieurngsorganisationen mit Lee Ming-che ernsthaft auseinandersetzen. China sollte verstehen, wie wichtig der Schutz der Menschenrechte für die Bevökerung Taiwans ist. China sollte auch verstehen, dass Nichtregierungsorganisationen viele Jahre lang wichtige Beiträge für die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße geleistet haben. Man sollte ihnen ermöglichen, ihre Beiträge zu den Beziehungen zwischen beiden Seiten und zum Frieden ohne Angst leisten zu können.

