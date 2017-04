China sei willens und fähig, eine größere Rolle bei der arktischen Entwicklung und Kooperation zu spielen, so Vize-Ministerpräsident Wang Yang auf dem 4. Internationalen Arktis-Forum, welches am Donnerstag im russischen Archangelsk endete.





China sei ein wichtiger Akteur bei arktischen Angelegenheiten und hat sich seit langem in Übereinstimmung mit den gegebenen Regelungen an ihnen beteiligt, sagte der chinesische Vize-Ministerpräsident Wang Yang auf dem Internationalen Arktis-Forum und fügte hinzu, dass China den Geist des Respekts, der Zusammenarbeit und der Nachhaltigkeit hoch halte.

Bei der zweitägigen Veranstaltung forderte Wang die internationale Gemeinschaft dazu auf, den arktischen Umweltschutz zu verstärken und die wissenschaftliche Erforschung des Nordpols kontinuierlich zu vertiefen.

Der Vize-Ministerpräsident forderte die Länder, die für die Arktis zusammenarbeiten, zudem dazu auf, ihre Ressourcen in einer ordnungsgemäßen und angemessenen Weise zu nutzen, um die Verwaltung der Arktis zu verbessern sowie um gemeinsam Frieden und Stabilität in der Region zu bewahren.

China sei bereit, Erkenntnisse mit anderen Ländern zu teilen und die Zusammenarbeit zu erweitern, um eine aussichtsreiche, neue Zukunft für die Arktis zu realisieren, so Wang.

Mehr als 2.000 Regierungsvertreter, Geschäftsleute und hochrangige Experten versammelten sich auf dem Forum. Sie stammten aus fast 30 Ländern, unter anderem aus den Vereinigten Staaten, Kanada, Finnland, Dänemark, Norwegen und Island.

Am Freitag wiederholte der Sprecher des Außenministeriums, Lu Kang, die Position Chinas zu arktischen Angelegenheiten und sagte, China stehe in der Arktis für die Zusammenarbeit ein. Präsident Xi Jinping werde nächste Woche für einen Staatsbesuch nach Finnland reisen. Lu zufolge ist es Chinas Hoffnung, Fortschritte bei der Entwicklung der Zusammenarbeit bei arktischen Angelegenheiten unter dem finnischen Vorsitz des Arktischen Rates zu sehen.

2013 wurde China zu einem Beobachter des Rates, einem internationalen Forum mit Sitz in Norwegen, welches acht arktische Staaten umfasst und sich auf die Zusammenarbeit bei arktischen Fragen konzentriert.

Laut Ruan Zongze, dem Vizepräsidenten des Chinesischen Instituts für Internationale Studien, verfolgt China einen aktiven und konstruktiven Ansatz bei der Teilnahme an arktischen Angelegenheiten. Die wissenschaftliche Forschung in der Arktis werde immer wichtiger, da sie ein wichtiger Teil der Klimawandelforschung darstelle. „China investiert diesbezüglich immer mehr Forschungsressourcen und arbeitet mit arktischen Anrainerstaaten zusammen, die hoffen, dass China in arktischen Angelegenheiten eine größere Rolle spielt“, so Ruan.

