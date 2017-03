Taiwan behält seine Führung in der globalen Fahrradindustrie dank seiner qualitativ hochwertigen Fahrräder und Komponenten, in denen die jüngsten Errungenschaften und Fortschritte in Bereichen wie elektrische, umweltfreundliche und intelligente Technologien angewandt werden, bei.





Die Belege für diese Dominanz lagen bei der Internationalen Fahrradmesse Taipeh (Taipei International Cycle Show, TICS), die vom 22. bis 25. März in der Nangang-Messehalle und der Messehalle 1 des Welthandelszentrums Taipeh (Taipei World Trade Center, TWTC) durchgeführt wurde, offen auf dem Präsentierteller. Fast 41 900 Besucher, darunter 8672 ausländische Einkäufer, konnten an 3340 Ständen, die von 1115 Firmen aufgestellt worden waren, einige der neuesten und besten Fahrräder und Komponenten aus taiwanischer Produktion direkt in Augenschein nehmen.

Staatspräsidentin Tsai Ing-wen erklärte in ihrer Eröffnungsansprache am 22. März, das Fahrrad sei der „Stolz Taiwans“. Sie versprach zudem die volle Unterstützung der Regierung für das einheimische Fahrradgewerbe, um dessen nachhaltige Entwicklung zu schützen und dafür zu sorgen, dass mehr Menschen in aller Welt sich an der Schönheit und der Qualität seiner Erzeugnisse erfreuen können.

Taiwan weist mit die besten Kapazitäten für Forschung und Entwicklung sowie Fabrikation im Fahrradbereich auf, versicherte Tsai und fügte hinzu, zwar sei der Inlandsmarkt begrenzt, doch sei der Ausstoß im vergangenen Jahr auf das zweitgrößte Volumen der Welt gestiegen.

Nach Einschätzung des Außenhandels-Entwicklungsrates Taiwan (Taiwan External Trade Development Council, TAITRA) — der Handelsförderungsbehörde unter dem Wirtschaftsministerium der Republik China (Taiwan), welche die TICS organisierte — beruht der globale Erfolg der einheimischen Industrie darin, hochwertige Technologien mit umweltfreundlicheren, intelligenteren und benutzerfreundlicheren Überschneidungen voranzutreiben. Dadurch wird Radfahren leichter und bequemer, und es öffnen sich überdies Pforten zu wesentlichen Fortschritten bei internationalen Trends wie Elektrorädern, ergänzte TAITRA.

Ein leuchtendes Beispiel für solche Erzeugnisse ist laut TAITRA das Liv Envie-Straßenfahrrad, hergestellt von der in der zentraltaiwanischen Stadt Taichung ansässigen Giant Manufacturing Co. Den Drahtesel, der auf der TICS besonders hervorgehoben wurde, beschrieb Giant-Gründer King Liu als das schnellste Fahrrad seiner Art der Welt.

Ein weiterer Grund für Taiwans eindrucksvolle Bilanz in aller Welt ist die gewerbliche Ansammlung im zentraltaiwanischen Landkreis Changhua und im benachbarten Taichung. Von den 734 taiwanischen Fahrradherstellern und 86 Fabrikanten von Komponenten sind 77,8 Prozent in jener Region angesiedelt.

Nach Auskunft von Walter M. S. Yeh, dem Präsidenten und CEO von TAITRA, exportierte Taiwan im Jahr 2015 Fahrräder und Fahrradteile in 105 Länder. In 15 dieser Zielländer ist Taiwan der Spitzenzulieferer, in 73 Ländern zählt Taiwan diesbezüglich zu den größten Drei.

Quelle: Taiwan Heute

