Hochwertige ausländische Fachkräfte, die seit mindestens fünf Jahren in Taiwan ansässig sind und die neuen Vorgaben des Innenministeriums erfüllen, können nun die Staatsangehörigkeit der Republik China erwerben, ohne ihre ursprüngliche Nationalität aufgeben zu müssen.





Ausgewählte hochwertige ausländische Fachkräfte können nun gemäß neuen Bestimmungen, die am 24. März vom Innenministerium in Taipeh verkündet wurden, die Staatsbürgerschaft der Republik China (Taiwan) erwerben, ohne ihre ursprüngliche Nationalität aufgeben zu müssen, was die laufenden Bemühungen der Regierung hervorhebt, Taiwan zum Anwerben und Behalten von Spitzentalenten aus aller Welt attraktiver zu machen.

Die neuen Bestimmungen gelten für ausländische Staatsbürger, die seit mindestens fünf Jahren in Taiwan ansässig sind und über spezielle Qualifikationen in den Kategorien Kunst und Kultur, Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und Technologie, Sport und anderen verfügen. Diese Bereiche erfassen auch Personen, die sich als Fürsprecher für Demokratie und Menschenrechte hervorgetan haben, und Experten in den Feldern Luftfahrt und Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn.

In der Kategorie Wissenschaft und Technologie dürfen Ausländer die Staatsangehörigkeit der Republik China und gleichzeitig die ihres Herkunftslandes besitzen, wenn sie Fertigkeiten in hochwertigen technischen Disziplinen nachweisen können wie künstliche Intelligenz, das Internet of Things (IoT), Nanotechnologie, Robotertechnik und virtuelle Realität. Die Wirtschafts-Kategorie deckt die Bereiche Experten mit Fachwissen in Bereichen wie biomedizinische Technologie, medizinische Fürsorge, erneuerbare Energie und Fremdenverkehr ab.

Die entsprechenden Kriterien im Bereich Bildung umfassen solche qualifizierte ausländische Staatsbürger, die an einheimischen Universitäten als Dozenten oder Professoren beschäftigt sind sowie Individuen, die Artikel in maßgeblichen internationalen Zeitschriften veröffentlicht haben.

Die Kategorie Kunst und Kultur gilt für herausragende ausländische Schausteller und kreative Talente, die Anerkennung oder lobende Kritiken gewonnen haben, beim Sport betreffen die Regelungen Athleten, die bei internationalen Wettkämpfen unter die besten Drei kamen, außerdem Trainer, Schiedsrichter und andere, die dazu beigetragen, Taiwans Leistung bei wichtigen Veranstaltungen zu steigern.

Unter die Kategorie “Sonstiges” fallen qualifizierte Personen wie Fürsprecher für Demokratie, Menschenrechte und Religionsfreiheit, Personen mit anerkannten Verdiensten in Feldern wie Finanzen, Medizin, Schnellbahnsysteme und seismologische Forschung, des Weiteren herausragende Talente bei Mode, Popkultur und Ernährung.

Die Umsetzung der neuen Bestimmungen folgt auf die Zustimmung des Legislativ-Yuan (also Taiwans Parlament) zu Änderungen am Staatsbürgerschaftsgesetz im Dezember vergangenen Jahres. Die neuen Regeln gelten nicht für Staatsbürger aus Hongkong, Macau und Festlandchina, da das Einbürgerungsverfahren für Personen aus diesen Ländern und Territorien in einem separaten Gesetz geregelt wird — dem Gesetz über die Beziehungen zwischen den Völkern des Taiwangebietes und des Festlandgebietes.

Die Lockerung von Beschränkungen bei doppelter Staatsangehörigkeit für ausländische Fachkräfte wurde in einem Dreijahresprogramm der Regierung genannt, nämlich dem Projekt “Taiwans Umfeld zum Bewahren von Talenten perfektionieren”, das im Oktober vergangenen Jahres gestartet worden war. Die Initiative zielt darauf ab, die Arbeitsbedingungen für ausländische Staatsbürger zu verbessern, und sie skizziert weitere Strategien wie Vereinfachung der Verfahren für Antrag und Verifizierung von Visa für ausländischen talentierten Nachwuchs, Stärkung von Arbeitsvermittlungs- und Arbeitsberatungs-Dienstleistungen sowie Unterzeichnung von mehr Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung.

Quelle: Taiwan Heute

30.03.2017 | Rubrik: Taiwan | 128 Aufrufe