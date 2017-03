Angesichts erfreulicher Wirtschaftsdaten, Bestrebungen zur Vermeidung von Anlageblasen und der Leitzinserhöhung der US-Notenbank geht die lockere Geldpolitik in China ihrem Ende entgegen.





Chinesische Anleger werden in naher Zukunft wahrscheinlich eine Verknappung der Marktliquidität beobachten, da die Regulierungsbehörden aufgrund positiver Konjunkturdaten in China ihre Maßnahmen anpassen und die USA ihre Leitzinsen erhöht haben, was weltweit Dominoeffekte ausgelöst hat.

Absaugen der Marktliquidität

Am Dienstag hat Chinas Zentralbank am dritten Handelstag hintereinander das Offenmarktgeschäft mit Rückkaufvereinbarungen (Reverse Repo-Geschäfte) ausgesetzt, ein Verfahren, bei dem Zentralbanken Wertpapiere von Banken zusammen mit der Vereinbarung kaufen, sie in Zukunft wieder zu verkaufen.

Die Unterbrechung bedeutet zunächst, dass keine kurzfristigen Mittel ins Bankensystem eingespeist wurden, was zu einer effektiven Geldverminderung geführt hat, da fällige Rückkaufvereinbarungen am Dienstag 70 Milliarden Yuan (941 Millionen Euro) aus dem Markt gespült haben.

Die Entscheidung folgte auf eine Reihe von unerwartet starken chinesischen Wirtschaftsdaten, neuen Beschränkungen für den Immobilienmarkt in Großstädten und globalen Anlegern, die nach der Ankündigung der US-amerikanischen Notenbank für eine Erhöhung der Zinssätze erst noch die Auswirkungen verdauen müssen.

Chinas Großunternehmen konnten im Januar und Februar eine Gewinnsteigerung gegenüber dem Vorjahr von 31,5 Prozent und eine höhere Rentabilität in ihren Hauptgeschäften erzielen, ein weiterer Hinweis für eine Stabilisierung der Wirtschaft.

Hinsichtlich der Konjunkturaussichten waren chinesische Bankiers ebenso optimistisch. Eine aktuelle Umfrage der Chinesischen Volksbank (PBOC) beleuchtet ihr Vertrauen im ersten Quartal, verzeichnet ein Anwachsen der optimistischen Stimmung um 11,2 Prozentpunkte gegenüber dem vorherigen Quartal.

Bezüglich der Liquidität hat die Umfrage jedoch gezeigt, dass die chinesische Geldpolitik für ungefähr 20,3 Prozent der Bankiers “relativ straff” ausfiel, was im vierten Quartal des letzten Jahres nur 5,7 Prozent der Befragten angaben.

Laut dem Tätigkeitsbericht der Regierung, der früher in diesem Monat auf der jährlichen parlamentarischen Tagung vorgestellt wurde, wird China 2017 eine “vernünftige und neutrale” Geldpolitik verfolgen und das Geldmengenaggregat M2, eine Schlüsselmaßnahme für die Marktliquidität, um ungefähr 12 Prozent erhöhen, ein Prozentpunkt weniger als das Ziel für 2016.

Chinesische Aktien haben am Dienstag in den meisten Sektoren an Boden verloren und der Shanghai Composite Index gab um 0,43 Prozent nach, weil der letzte Schritt der Zentralbank die Risikobereitschaft reduziert hat.

Geldpolitische Normalisierung

Vor dem Hintergrund einer stärker werdenden wirtschaftlichen Dynamik und dem Mandat zur Eindämmung von Anlageblasen rücken einige Zentralbanken von der Phase einer relativ losen Geldmengenpolitik nach der Weltfinanzkrise ab.

Aufgrund positiver Beschäftigungsdaten und einer Inflation, die sich dem anvisierten Ziel nähert, hat die US-amerikanische Zentralbank früher in diesem Monat zum dritten Mal seit der globalen Finanzkrise die Zinssätze erhöht. Anleger erwarten noch zwei weitere Anpassungen innerhalb dieses Jahres.

Chinas Zentralbankchef Zhou Xiaochuan sagte am Wochenende, dass sich der Zyklus der losen Geldpolitik in einigen Ländern seinem Ende nähert, und bezog sich auf frühere Erfahrungen, die zeigen, dass eine lose Geldmengenpolitik hohe Inflation und Anlageblasen unter anderem in Immobilien– und Finanzmärkten auslösen kann.

Chinesische Großstädte wie Beijing ergreifen neue Maßnahmen, einschließlich der Erhöhung der Mindesteinlagen für Käufer von Zweitwohnungen, in Ergänzung zu einer Reihe von Maßnahmen, die seit Oktober in Dutzenden von Städten gemacht wurden, um die Wohnungspreise nicht aus der Kontrolle geraten zu lassen.

Die Beschränkungen folgen auf zwei Jahre politischer Lockerungen, die 2014 mit einem Abbau der Erwerbsbeschränkungen begannen und später durch wachstumsfreundliche Maßnahmen inklusive Zinskürzungen angetrieben worden waren.

“China könnte sich um die Beibehaltung einer ausgeglichenen Liquiditätsversorgung in Richtung einer Verknappung bemühen und die Kapitalkosten erhöhen, weil die Zentralbank das Schuldenniveau der Finanzinstitute reduzieren möchte”, folgert Hua Chuang Securities in einem Bericht.

Chinas geldpolitische Entscheidungsträger bemühen sich um die gleichzeitige Berücksichtigung mehrerer Aufgaben, einschließlich der Reduktion hoher Verschuldungsgrade, der Bändigung von Risiken durch Anlageblasen und der Anpassung an die sich verändernden Währungspolitiken von Schlüsselwirtschaften, kommentierte Wang Jun vom China Center for International Economic Exchanges.

Quelle: People’s Daily

