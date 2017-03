Das Anti-Geldwäscheamt wurde unlängst in Taipeh eröffnet, was die Entschlossenheit der Regierung vorführt, weiter gegen Finanzverbrechen durchzugreifen und den Rahmen entsprechender Bestimmungen in Taiwan im Einklang mit internationalen Standards zu festigen.





Das unter dem Exekutiv-Yuan, also dem Regierungskabinett oder Ministerrat der Republik China (Taiwan), eingerichtete Amt verfolgt drei Hauptziele — erfahrenen Nachwuchs aus dem öffentlichen und privaten Sektor rekrutieren; das Land auf die bevorstehende dritte Runde von Bewertungen durch die in Thailand ansässige Geldwäschegruppe Asien-Pazifik vorbereiten; und das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung der Bekämpfung von Geldwäsche schärfen.

Premierminister Lin Chuan erklärte während der Eröffnungszeremonie am 16. März, neben der Kontrolle und Koordination von Geldwäsche-Bekämpfungsmaßnahmen aller Regierungsbehörden werde das Amt einen Plan skizzieren, ein gesunderes, geordneteres und transparenteres Finanzmilieu in Taiwan aufzubauen.

“Die wirksame Bekämpfung von Finanzkriminalität wird Taiwans Ruf auf der internationalen Bühne stärken, taiwanischen Unternehmen mehr Spielraum für Betätigung geben und anderen Ländern in der asiatisch-pazifischen Region ein nachahmenswertes Beispiel setzen”, begründete der Regierungschef. “Die Regierung begrüßt reguläre Tätigkeit im Finanzgeschäft.” Lin fügte hinzu, Anti-Geldwäschegesetze schützten rechtmäßige Transaktionen und seien eine Errungenschaft, auf welche das Land und seine Bürger stolz sein dürften.

Nach Auskunft des Justizministeriums wird das neue Amt außerdem eine Überprüfung der politischen Maßnahmen und Programme gegen Geldwäsche in aller Welt leiten und darüber hinaus eine Einschätzung vornehmen, inwieweit die Förderung bargeldloser Transaktionen als Methode, welche die Menschen weniger zu umfangreichen Bargeld-Transaktionen neigen lässt, durchgeführt werden kann.

Taiwan hat im Laufe der Jahre beträchtliche Fortschritte bei der Bekämpfung von Geldwäsche erzielt. Dazu zählen die Verabschiedung des Geldwäsche-Kontrollgesetzes im Jahr 1996 und die 2011 verfügten Bestimmungen über Melden von Transaktionen oberhalb bestimmter Beträge und mutmaßlichen Geldwäsche-Transaktionen durch Juweliergeschäfte.

Zusätzliche Initiativen, an denen gearbeitet wird, sind die jüngsten Veränderungen am Geldwäsche-Kontrollgesetz, welche im Juni in Kraft treten werden, sowie Änderungen des Unternehmensgesetzes, Entwurf von Gesetzesvorhaben über internationalen gegenseitigen juristischen Beistand und Förderung eines Gesetzes über juristische Personen, verlautete das Justizministerium.

Quelle: Taiwan Heute

