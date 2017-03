Staatlich sanktionierter Organraub ist eines der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit.





In der VR China werden seit Jahren neben zum Tode verurteilten Häftlingen insbesondere Gefangene aus Gewissensgründen wegen ihrer Organe in großer Anzahl getötet. Experten schätzen deren Anzahl auf jährlich mindestens 60.000. Indizien und Zeugenaussagen lassen in ihrer Gesamtheit keine andere Schlussfolgerung zu. Opfer dieser Organentnahmen mit Todesfolge sind in erster Linie Falun Gong-Anhänger, aber auch Christen, Tibeter, Uiguren und andere Dissidenten.

Das Europäische Parlament forderte in seiner Entschließung vom 12.Dezember 2013 sowie in seiner “Schriftlichen Erklärung” WD-0048/2016 die EU-Kommission sowie ihre Mitgliedstaaten unter anderem dazu auf, sich des Themas der Organentnahmen in China anzunehmen und empfiehlt der EU und ihren Mitgliedstaaten, den Missbrauch bei Organtransplantationen in China öffentlich zu verurteilen.

Gesamtprogramm:

Aktuelle Lage in China – China hinter den Kulissen (Referent Manyan Ng)

Das Schicksal nordkoreanischer Flüchtlinge in China (Referentin Jihyun Park)

Auflösung chinesischer Arbeitslager, nur eine Täuschung? (Referent Peter Müller)

Misshandlung und Folter im Masanjia Arbeitslager (Zeugin Frau Xu Hui)

Systematischer Organraub in China (Referent Prof. Dr. Huige Li)

Welche Rolle spielt der Westen beim Organraub in China? ( Arne Schwarz)

Diskussion

Um vorherige Anmeldung per E-Mail an igfm-heidelberg@gmx.net wird gebeten.

Samstag, 01. April 2017, 16.00 – 18.00 Uhr

Gustav-Stresemann-Insitut GSI / Bonn

Langer Grabenweg 68, 53175 Bonn

Teilnahme ist kostenfrei / Tagungsraum bitte an der Rezeption erfragen

Pressemitteilung der:

Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM)

24.03.2017 | Rubrik: Ankündigungen | 178 Aufrufe