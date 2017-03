Die Hauptinsel Taiwan und die vorgelagerten Landkreise Penghu und Matsu sind auf dem besten Weg, durch die Anwendung von Impfungen offiziell als frei von Maul- und Klauenseuche (MKS) anerkannt zu werden.





Der allergrößte Teil von Taiwan wird Erwartungen zufolge im Mai dieses Jahres von der Weltorganisation für Tiergesundheit (Office International des Epizooties, OIE) als Zone frei von Maul- und Klauenseuche (MKS) anerkannt, kündigte das Amt für Inspektion von Tier- und Pflanzengesundheit und Quarantäne (Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine, BAPHIQ) im Landwirtschaftsrat (Council of Agriculture, COA) — einer Behörde in Ministeriumsrang — am 14. März an.

BAPHIQ-Beamte waren von der OIE benachrichtigt worden, dass die Anfrage für die Hauptinsel Taiwan und die vorgelagerten Inseln Penghu und Matsu, durch den Einsatz von Impfungen als MKS-freie Zone anerkannt zu werden, von der OIE-Wissenschaftskommission empfohlen wurde und man nun auf die Kommentare von OIE-Mitgliedsländern wartet.

Die OIE erkennt bei Ländern und Territorien im Hinblick auf den Status MKS-frei zwei Kategorien an, nämlich mit und ohne Einsatz von Impfungen.

OIE-Mitgliedsländer, die offiziell als MKS-frei anerkannt werden möchten, reichen einen ausgefüllten Fragebogen ein, der von der Wissenschaftskommission bewertet wird. Nach einer anfänglichen Billigung wird der Antrag allen Mitgliedsländern zur Prüfung zugänglich gemacht, bevor während der allgemeinen Sitzung von der Weltversammlung der Delegierten, die jedes Jahr im Mai stattfindet, eine Resolution angenommen wird.

Taiwans anfänglicher Antrag, der im Oktober 2015 bei der OIE eingereicht wurde, war aufgrund von Befürchtungen über Ausfuhren vom vorgelagerten Landkreis Kinmen in andere Gebiete in Taiwan abgelehnt worden. Im August 2016 legte das Amt zusätzliche Belege vor, um zu beweisen, dass Taiwans MKS-Kontrollen mit OIE-Standards in Einklang stehen.

Laut BAPHIQ hatte man Kinmen wegen zweier MKS-Fälle, die dort Mitte 2015 gemeldet worden waren, nicht in den Antrag einbezogen. Dies führte zu erhöhten Exportkontrollen für bestimmte Paarhufer von Kinmen zur Hauptinsel Taiwan, nach Penghu und Matsu.

Das BAPHIQ verlautete, es werde die Bemühungen des Landes zur Krankheitsverhütung weiter stärken und zudem daran arbeiten, dass Kinmen durch den Einsatz von Impfungen gemäß den OIE-Standards MKS-frei wird. Das Amt wird sich überdies bemühen, in Zukunft für die Hauptinsel Taiwan, Penghu und Matsu den Status MKS-frei ohne Impfungen zu erzielen.

Der erste MKS-Fall in Taiwan war laut BAPHIQ im Jahr 1997 gemeldet worden. Nach der Umsetzung von Impfmaßnahmen war das Land im Jahr 2003 von der OIE als MKS-frei mit Impfungen anerkannt worden. MKS trat jedoch im Jahr 2009 wieder auf, und der krankheitsfreie Status wurde ausgesetzt. Derzeit werden über 90 Prozent der paarzehigen Klauentiere geimpft, und über 80 Prozent davon sind wirksam immunisiert, verlautete das Amt.

Quelle: Taiwan Heute

