Taiwanische Unternehmen hielten im vergangenen Jahr auf dem Markt für integrierte Schaltkreise (Integrated Circuit, IC) von Betrieben ohne eigene Fertigung („Fabless“) mit 18 Prozent den weltweit zweitgrößten Anteil, verglichen mit 17 Prozent im Jahr 2010, hieß es in einer unlängst veröffentlichten Studie der in den USA ansässigen Marktforschungsfirma IC Insights.

Zu Taiwans besten Designwerkstätten, die über keine eigenen Herstellungsfabriken verfügen, gehören MediaTek Inc., Novatek Microelectronics, Realtek Semiconductor, Himax Technologies und Richtek Technology. Besonders MediaTek mit Sitz in der nordtaiwanischen Stadt Hsinchu ist bekannt als bedeutender Zulieferer von Komplettlösungen für hochgradig integrierte Systeme auf Chips.

Die Wertkette des IC-Gewerbes besteht aus drei Segmenten, nämlich IC-Design, Fertigung sowie Verpackung und Testen.

Im Laufe der Jahre erfreuten sich IC-Designunternehmen eines gleichmäßigen Wachstums von ihrem Geschäft, im Jahr 2016 machten sie 30 Prozent des weltweiten IC-Gesamtverkaufes aus, verglichen mit lediglich 18 Prozent ein Jahrzehnt zuvor, vermerkte der Bericht.

Aus der Studie von IC Insights geht hervor, dass US-amerikanische Firmen im vergangenen Jahr einen Mehrheitsanteil von 53 Prozent beim Verkauf von Fabless-ICs beibehielten. Gegenüber den 69 Prozent des Jahres 2010 war dies ein erheblicher Schwund, der zum Teil auf die Übernahme von Broadcom in den USA durch das in Singapur angesiedelte Unternehmen Avago Technologies zurückzuführen war, interpretierte der Bericht.

Zwar steht Taiwan beim internationalen Absatz von Fabless-ICs auf Rang 2, doch bleibt das Land bei der IC-Produktionskapazität führend. Laut dem Bericht über globale Wafer-Kapazitäten 2017-2021, den IC Insights im Februar dieses Jahres veröffentlichte, machte Taiwan 21,3 Prozent der globalen IC-Fabrikationskapazität im Jahr 2016 aus, ein leichter Rückgang von den 21,7 Prozent im Jahr 2015, als das Land erstmals die Führungsposition in dem Gewerbe übernommen hatte.

Zwei einheimische Unternehmen — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) und United Microelectronics Corp. (UMC), die beide in der nordtaiwanischen Stadt Hsinchu ansässig sind — machten laut IC Insights im vergangenen Jahr 73 Prozent der Gesamtkapazität des Landes aus. Daneben belegte TSMC im Jahr 2016 bei Forschungs- und Entwicklungs-Ausgaben für Halbleiter weltweit Rang 6, Taiwans bester IC-Designbetrieb MediaTek Inc. Rang 7.

Nach Auskunft von TSMC, dem größten spezialisierten IC-Fabrikanten der Welt, investiert das Unternehmen weiterhin erkleckliche Summen in die Entwicklung von modernen Verarbeitungstechnologien, um seine Position in dem Gewerbe beizubehalten und auszubauen. TSMC wird wahrscheinlich in diesem Jahr im großen Stil die Fertigung von Knoten der Kategorie 7 Nanometer (nm) in Angriff nehmen, im Jahr 2020 werden Knoten der Kategorie 5 nm folgen.

Unterdessen prognostizierte TSMC für dieses Jahr eine Vergrößerung der Produktionskapazität um 10 Prozent auf 11 Millionen 12-Zoll-Wafer bzw. gleichwertige Artikel. Die Standard-Verarbeitungstechnologie 28 nm der Firma wird dazu benutzt, etwa 2 Millionen Wafer zu erzeugen, was laut TSMC mit zu einem jährlichen Verkaufswachstum von 5 bis 10 Prozent in diesem Jahr führen wird.

