Chinas Verbesserungen im Umweltschutz eilen von Erfolg zu Erfolg. Momentan wird an der Schaffung von neun Nationalparks mit einem Gesamtareal von fast 170.000 Quadratkilometern gearbeitet, und in diesem Jahr wird China einen Gesamtplan für sein Nationalparksystem formulieren.

Einige der Parks werden gefährdeten wilden Tierarten gewidmet, wie dem Riesenpanda im Süd- und Nordwesten, sibirischen Tigern und Amurleoparden im Nordosten und einem weiteren Park an den Oberläufen der Flüsse Jangtse, Huanghe und Lancang, Chinas drei Hauptwasserstraßen.

China ist zu zahlreichen weiteren Anstrengungen in der Umweltpolitik entschlossen. Das Flusschef-System wird in diesem Jahr in mehr als 20 Provinzregionen eingeführt werden. Gemäß dem Modell werden kommunale Verwaltungsbeamte zu Flusschefs ernannt und müssen Verantwortung im Kampf gegen Gewässerverschmutzungen übernehmen.

“Das neue Konzept einer innovativen, koordinierten, umweltfreundlichen, offenen und gemeinsamen Entwicklung, sollte mit dem Hauptziel Verbesserung der Wachstumsqualität und -effizienz umgesetzt werden”, sagte Staatspräsident Xi Jinping bei einer Gruppendiskussion mit Abgeordneten während der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses in Beijing am 10. März.

Harmonie zwischen Mensch und Natur

“Ökologische Zivilisation” wurde zusammen mit dem wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und sozialen Fortschritt als eine der fünf Absichten im Gesamtentwicklungsplan des Landes auf dem 18. Parteikongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) 2012 verzeichnet, als Xi zum Generalsekretär des KPCh-Zentralkomitees gewählt wurde.

Zentrale Grundsätze der ökologischen Zivilisation sind die Notwendigkeit des Respekts, des Schutzes und der Anpassung an die Natur, engagierter Ressourcenschutz, Umweltschutz und -sanierung, Recycling, Dekarbonisierung und eine nachhaltige Entwicklung.

Klares Wasser und üppige Berge sind so wertvoll wie Gold und Silber, sagte Xi.

Ökologische Zivilisation ist ein wichtiger Bestandteil der nationalen Verjüngung und angesichts der Rolle Chinas als bevölkerungsreichste Nation sowie zweitgrößte Volkswirtschaft von großer Bedeutung für die Welt.

“Das KP-Zentralkomitee mit Xi in seinem Kern räumt der Bedeutung des ökologischen Fortschritts für die Zukunft sowohl Chinas als auch der Welt eine hohe Priorität ein”, sagte Zhang Xiaode, Direktor des Forschungszentrums Ökologische Zivilisation an der Chinese Academy of Governance (CAG).

Reformen laufen auf Hochtouren

China hat seine Anstrengungen zur Errichtung einer ökologischen Zivilisation im Laufe der letzten vier Jahre institutionell und praktisch beschleunigt.

Im letzten Jahr hat die von Xi geleitete Zentrale Führungsgruppe für die umfassende Vertiefung der Reform ungefähr 20 Reformen zur Förderung des ökologischen Fortschritts verabschiedet.

Die Richtlinien decken Entschädigungen für Umweltschäden, Strafverfolgung, ökologische Finanzdienste, Nationalparks, Flusschefs und die Festlegung ökologischer roter Linien zur Stärkung des Umweltschutzes und der Einschränkung von Industrieprojekten ab.

Landesweit haben mehr als 10 Provinzen Gebiete bestimmt, die ab sofort unter dem Schutz der ökologischen roten Linie stehen. Sichuan und Guizhou am oberen Jangtse haben 40 Prozent und 32 Prozent ihrer jeweiligen Landflächen unter den Schutz der ökologischen roten Linie gestellt. Elf Provinzen und Städte entlang des Flusses, der längste des Landes, werden in diesem Jahr ökologische rote Linien bestimmen.

Inzwischen haben regelmäßige nationale und regionale Umweltinspektionen Behörden und Unternehmen dazu gedrängt, den Schwung im Umweltschutz nicht zu verlieren.

Die Rechtsstaatlichkeit wurde mit der 2015 erfolgten Revision des nunmehr strengsten Umweltschutzgesetzes gestärkt.

“Umweltbehörden haben 2016 landesweit 124.000 Strafen und Geldstrafen erlassen, die zu Strafzahlungen von Unternehmen über 6,63 Milliarden Yuan (893 Millionen Euro) führten”, sagte Umweltminister Chen Jining.

Pilot-Verrwaltungsreformen, die auf die Stärkung der lokalen Strafverfolgung zielen, sind in Vorbereitung. Neun Provinzen und Städte einschließlich Beijings verfügen jetzt über eine Umweltpolizei, die sich um Umweltsünder kümmert.

“Grundregeln der ökologischen Zivilisation werden etabliert”, sagte Pan Jiahua, Leiter des Instituts für Stadtentwicklung und Umwelt an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften.

Als Weltführer bei neuen und erneuerbaren Energien erlebt China eine Revolution bei der Energieproduktion und im Verbrauch, mit Plänen zur Erhöhung des Anteils nichtfossiler Energiequellen am Gesamtverbrauch von 13,3 Prozent im Jahr 2016 auf ungefähr 14,3 Prozent in diesem Jahr und der Erhöhung auf etwa 20 Prozent bis 2030.

In einer Anweisung im Dezember forderte Staatspräsident Xi die Schaffung einer ökologischen Zivilisation durch Rechtsstaatlichkeit, mit Grundsatzbestimmungen, die so bald wie möglich festgelegt werden sollen.

Gemäß dem Regierungsarbeitsbericht, den Ministerpräsident Li Keqiang auf der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses (NVK) am 5. März präsentiert hat, wird China alle Hauptquellen industrieller Verschmutzung rund um die Uhr per Internet überwachen.

China rückt die Umwelt zunehmend in den Fokus, zu betrachten unter anderem in Chinas Fünfjahresplänen, sagte Agi Veres, Landesdirektorin des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, in einem Interview mit Xinhua.

“Der Klimawandel wurde im 11. Fünfjahresplan erwähnt, und jetzt, im 13. Fünfjahresplan, stellt der Klimawandel und die Umwelt im Allgemeinen ein tragendes Element dar”, sagte sie. “Die positive Umweltentwicklung, die China momentan durchläuft, ist im Konzept der ökologischen Zivilisation verankert.”

Verantwortungsvoller Schrittmacher

“Das Übereinkommen von Paris war ein Meilenstein in der Geschichte der Klimapolitik. Wir müssen sicherstellen, dass diese Bemühungen nicht zu Fall gebracht werden”, sagte Xi während seines Besuchs im Büro der Vereinten Nationen in Genf im Januar.

China wird weiterhin Maßnahmen ergreifen, um mit dem Klimawandel fertig zu werden, sagte Xi.

China hat sich verpflichtet, bis 2030 seine Kohlenstoffabgase pro Einheit des BIP um 60-65 Prozent gegenüber dem Niveau von 2005 zu verringern.

Chinas wichtige globale Bedeutung im Umweltbereich ist vielleicht auf dem Feld des Klimawandels am offensichtlichsten, sagte Veres. “China engagiert sich in der globalen Gemeinschaft konstant, um einvernehmliche Einigungen gegenüber einer der größten Sorgen unseres Erdballs zu erzielen.”

Bezüglich der ökologischen Zivilisation stellt die transformatorische Veränderung in China, gepaart mit Chinas Einfallsreichtum, wertvolle Erfahrungen zur Verfügung, die mit anderen Ländern geteilt werden können, sagte Veres.

Elemente der Politik für eine ökologische Zivilisation können in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen gefunden werden.

Die Ziele der Agenda 2030 weisen viele Ähnlichkeiten mit Chinas Entwicklungsstrategien auf, sagte Pan von der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften.

“Umweltherausforderungen bleiben bestehen, und China wird weitere Reformen benötigen, um größere Fortschritte zu erzielen”, sagte er.

