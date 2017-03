Der von der Regierung der Republik China (Taiwan) vergebene Reisepass kam im diesjährigen Nomad Passport Index, den die in den USA ansässige Auslandsberatungsfirma Nomad Capitalist erstellt, auf den 59. Rang.





Der von Behörden der Republik China (Taiwan) vergebene Reisepass kam im diesjährigen Nomad Passport Index, den die in den USA ansässige Auslandsberatungsfirma Nomad Capitalist erstellt, auf den 59. Rang, was das hohe Maß an globaler Mobilität, dessen sich die einheimischen Bürger erfreuen, hervorhebt.

Reisepässe aus 199 Ländern und Territorien wurden aufgrund von fünf Hauptkriterien bewertet — visafreies Reisen, Besteuerung, Wahrnehmung, doppelte Staatsangehörigkeit und allgemeine Freiheit. Dem Aspekt visafreies Reisen wurde dabei die höchste Priorität eingeräumt, er machte für die Einstufung eines Reisepasses 50 Prozent der Gesamtwertung aus. In dieser Kategorie erzielte Deutschland mit 177 Ländern, die deutsche Passinhaber visafrei besuchen können, den höchsten Wert.

Der Reisepass der Republik China (Taiwan) kam auf insgesamt 81,5 Punkte, womit das Land gemeinsam mit Panama und St. Lucia auf Rang 59 kam. Nach Auskunft des Außenministeriums können Inhaber eines Reisepasses der Republik China (Taiwan) 165 Länder besuchen, ohne vorab ein Einreise-Sichtvermerk beantragen zu müssen.

Spitzenreiter auf der Rangliste war Schweden mit 109 Punkten. Inhaber eines schwedischen Passes können 176 Länder ohne Visum besuchen. Unter Taiwans Nachbarn in der Region teilten Japan und Singapur sich Rang 19, während Südkorea und Malaysia gleichauf den 29. Platz belegten, gefolgt von Hongkong auf Rang 40 und Brunei an 45. Stelle. Innerhalb von Asien stand der Reisepass der Republik China (Taiwan) an 7. Position.

Taiwan gewährt laut Außenministerium gegenwärtig Bürgern aus 48 Staaten visafreien Zugang für einen Zeitraum von 30 bzw. 90 Tagen. Die Regierung arbeitet zudem daran, das Visa-Antragsverfahren zu straffen, um es für Reisende einfacher zu machen, das Land zu besuchen.

Quelle: Taiwan Heute

