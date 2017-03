Wie aus dem jüngsten Elendsindex, der am 3. März von Bloomberg veröffentlicht wurde, hervorgeht, zählt Taiwan zu den Ländern mit den geringsten Elendsraten der Welt.





Taiwan wurde im jüngsten Elendsindex, der am 3. März von dem in New York ansässigen Finanzdaten- und Mediendienstleistungs-Unternehmen Bloomberg vorgestellt wurde, auf Rang 60 unter 65 größeren Ländern und Territorien eingestuft.

Der Bericht beurteilt Länder aufgrund der Faktoren Inflation und Arbeitslosigkeit, wobei höhere Gesamtwerte auf ein höheres Elendsniveau hindeuten. Im Bericht von 2017 erzielte Taiwan 5,2 von 10 und lag damit noch hinter den regionalen Nachbarn Hongkong (Rang 56) und Südkorea (Rang 57).

Taiwan wurde in der diesjährigen Untersuchung neben Ecuador, Hongkong, den Niederlanden, China und Russland als eine der am meisten verbesserten Volkswirtschaften genannt. In den beiden vorangegangenen Ausgaben des Berichts hatte das Land auf Rang 57 bzw. Rang 59 gestanden.

Thailand verzeichnete in der Studie von 2017 die niedrigste Einstufung und lag hinter Singapur auf Platz 64, Japan und die Schweiz teilten sich den 62. Platz, davor stand Island auf Rang 61. Das Land mit dem höchsten Elendsfaktor der Welt ist demnach Venezuela, das im dritten Jahr hintereinander aufgrund einer prognostizierten sechsfachen Zunahme der Verbraucherpreise im Jahr 2017 als Spitzenreiter die Liste anführte.

Nach Auskunft der Generaldirektion für Budget, Rechnungswesen und Statistik (Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, DGBAS) betrug im vergangenen Jahr Taiwans Verbraucherpreisindex 1,4 Prozent und die Arbeitslosenquote 3,92 Prozent, während das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,5 Prozent wuchs.

Die DGBAS schätzt, dass Taiwans BIP in diesem Jahr um 1,92 Prozent zulegen wird, beim Verbraucherpreisindex erwartet man eine Steigerung von 1,08 Prozent. Der Nationale Entwicklungsrat (National Development Council, NDC) rechnet damit, dass die Arbeitslosigkeit auf einem Niveau zwischen 3,9 und 3,93 Prozent verbleiben wird.

Taiwan schneidet in globalen Studien zu öffentlicher Zufriedenheit, Reichtum und Wohlergehen häufig gut ab. Im globalen Wohlstandsindex, der im November 2015 von dem in London ansässigen unabhängigen Forschungs- und Beratungsinstitut Legatum Institute publiziert worden war, stand Taiwan unter 142 Ländern und Territorien auf Rang 21, überwiegend wegen der starken Leistungen des Landes bei Sicherheit.

Der Globale Reichtums-Bericht 2016, der am 23. November jenes Jahres vom Credit Suisse-Forschungsinstitut vorgelegt wurde, schätzte das durchschnittliche Vermögensniveau taiwanischer Erwachsener auf 172 847 US$, eine Zahl, welche deutlich höher liegt als in den meisten Ländern der asiatisch-pazifischen Region und Zahlen in Westeuropa entspricht.

Quelle: Taiwan Heute

08.03.2017 | Rubrik: Taiwan | 102 Aufrufe