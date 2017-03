Taiwans Arbeitsministerium wird sich weiterhin um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Sicherheit am Arbeitsplatz und Einhaltung der Rechte von Arbeitnehmern bemühen.





Diese Angaben machte das Arbeitsministerium heute hinsichtlich des US-Menschenrechtsbericht 2016. In dem am Freitag veröffentlichten Bericht wurden auch Bedenken über Verstöße gegen Arbeitszeitbestimmungen und Fälle von Ausbeutung von Arbeitsmigranten aus dem Ausland geäußert. Das Arbeitsministerium werde sich weiterhin darum bemühen, gegen zu lange Arbeitszeiten vorzugehen. Auch will das Ministerium arbeitsfreie Tage für ausländische Pflegekräfte ermöglichen.

In dem Menschenrechtsbericht der USA für das Jahr 2016 heißt es zu Taiwan unter anderem, Präsidentin Tsai Ing-wen von der demokratischen Fortschrittspartei sei 2016 in einer freien und fairen Wahl für eine Amtszeit von vier Jahren zur Präsidentin gewählt worden. Präsidenten und Parlament werden durch Wahlen mit Mehrparteiensystem gewählt. Zivile Behörden haben gemäß dem Bericht effektive Kontrolle über die Sicherheitskräfte.

Als grundlegende Menschenrechtsprobleme in Taiwan wurden in dem Bericht der USA Ausbeutung von ausländischen Arbeitsmigranten genannt, darunter ausländische Arbeiter auf Hochseefischerbooten und ausländische Familienpflegekräfte. Außerdem wurde Gewalt in der Familie und Korruption genannt.

Weitere Menschenrechtsbedenken während des Jahres 2016 seien einige Fälle von Selbstzensur von Medien hinsichtlich China, Stimmenkauf, Nichteinhalten der gesetzlichen Arbeitszeitregelungen, Mangel an barrierefreien Einrichtungen und mangelnder barrierefreier Zugang zum Transportsystem für Menschen mit Behinderungen, besonders außerhalb der Stadt Taipei, Geschlechterauswahl und Kindesmisshandlung.

In dem Bericht heißt es außerdem, dass bis Juni Anklage gegen 201 Beamte wegen Verdacht auf Korruption erhoben worden sei, darunter gegen 23 hochrangige Regierungsbeamte. Korruption von Beamten werde strafrechtlich verfolgt und das Gesetz werde im Allgemeinen effektiv umgesetzt.

Quelle: RTI

