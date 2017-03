Taiwan steht weltweit bei mobilen Datenübertragungsgeschwindigkeiten auf Rang 11, was die moderne Infrastruktur des Landes bei drahtlosem Internet belegt, heißt es in dem jüngsten Bericht über den globalen Zustand mobiler Netzwerke (”Global State of Mobile Networks”), welcher von dem in Großbritannien ansässigen Analyseunternehmen OpenSignal erstellt wurde.





In der Studie wies Taiwan eine durchschnittliche Download-Geschwindigkeit von 20,49 Megabit pro Sekunde (Mbps) auf und landete damit in Asien auf Platz 4 hinter Südkorea, Singapur und Japan.

Südkorea stand auf der Liste von OpenSignal ganz oben und bot eine typische Geschwindigkeit für Daten-Download von 37,5 Mbps. Die anderen Länder auf der Liste der besten 10 waren Norwegen, Ungarn, Singapur, Australien, die Niederlande, Dänemark, Litauen, Schweden und Japan (in dieser Reihenfolge).

Die britische Firma für mobile Daten erklärte, die Geschwindigkeiten hätten sich im oberen Bereich der Liste stetig verbessert. OpenSignal machte zudem darauf aufmerksam, dass die Zahl der Länder, welche die 20 Mbps-Grenze durchbrochen hätten, im jüngsten Bericht auf 13 gestiegen sei, wogegen sie im vorherigen Bericht, der im August vergangenen Jahres vorgelegt worden war, lediglich 9 betragen habe.

OpenSignal bezieht seine Daten per Crowdsourcing von über einer Million Menschen rund um den Erdball, welche die App der Firma heruntergeladen haben. Die jüngste Studie griff auf 19 Milliarden Proben zurück, die zwischen dem 1. November 2016 und dem 31. Januar 2017 gesammelt worden waren, um die Netzwerk-Leistung von 87 Ländern in aller Welt zu analysieren.

In den jüngsten Jahren hat die Zahl von Internet-Abonnenten in Taiwan dank der größeren Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeitsservice gleichmäßig zugenommen. Nach Auskunft der Nationalen Kommunikations-Kommission (National Communications Commission, NCC) betrug die Zahl der Breitbandkabel-Abonnenten — also Personen, die mit Kabel-Modems, digitalen Aboleitungen, geleasten Leitungen oder Glasfaserkabeln online gehen — im Januar dieses Jahres insgesamt 5,69 Millionen.

Aus NCC-Statistiken geht überdies hervor, dass die Zahl von Abonnenten für drahtloses Internet im Januar dieses Jahres die 22 Millionen-Marke überschritt. Zu dieser Zahl gehören über 18,4 Millionen 4G-Abonnenten (”4G” = vierte Generation), ein wesentlicher Anstieg gegenüber der Gesamtzahl von 12,2 Millionen im Januar 2015. Die Zahl von 4G-Abos wird im Jahr 2018 nach Einschätzung der NCC 28 Millionen erreichen.

03.03.2017