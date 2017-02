Partner des Filmfests ist erstmals die Münchner Stadtbibliothek,





Vom 12. bis 17. Juni 2017 zeigt das Konfuzius-Institut München topaktuelle Spielfilme aus China im Gasteig München. 16 erfolgreiche Filme verschiedener Genres werden auf dem Filmfest zu sehen sein. Alle Filme werden im chinesischen Originalton mit deutschen oder englischen Untertiteln gezeigt. Das Filmfest findet mit freundlicher Unterstützung der Münchner Stadtbibliothek statt.

Mit dem Ziel, dem hiesigen Publikum populäre chinesische Filme näher zu bringen, veranstaltete das Konfuzius-Institut München zusammen mit dem Institut für Sinologie der LMU München von 2013 bis 2015 dreimal erfolgreich die “Münchner China Filmtage” im Monopol-Kino. Im Jahr 2016 baut das Konfuzius-Institut München die Aktivitäten und den Umfang der Filmtage deutlich aus. Unter dem neuen Label “Chinesisches Filmfest München” wurde das Festival erstmals im Gasteig durchgeführt.

Auch 2017 kann sich das Publikum auf eine hochklassige Auswahl der erfolgreichsten Filme verschiedener Genres aus dem vergangenen Kinojahr freuen. Im Zentrum stehen drei Literaturverfilmungen von Chinas zurzeit meistdiskutiertem Autor LIU Zhenyun. Sein Roman “Scheidung auf Chinesisch” erschien im vergangenen Jahr auch in deutscher Sprache. Die Verfilmung des politisch kontroversen Buchs über die Ein-Kind-Politik durch Star-Regisseur FENG Xiaogang gestaltete sich schwierig. Die Veröffentlichung des Films wurde im eigenen Land immer wieder verzögert. Der Film “Back to 1942” (2012, R: FENG Xiaogang) handelt von der großen Hungersnot während des Chinesisch-Japanischen Krieges.

“Someone to talk to” ist die filmische Adaption von LIUs Roman “A Word Is Worth Ten Thousand Words”, über die Beziehung eines Geschwisterpaars. Der Bruder steht vor einer gescheiterten Ehe, die Schwester ist auf der Suche nach dem richtigen Mann zum Heiraten. Dieses Spielfilmdebut von LIU Yulin, der Tochter des Autors, startete im November 2016 in den chinesischen Kinos.

Alle Filme werden im Originalton mit Untertiteln gezeigt. Rahmenveranstaltungen wie Podiumsdiskussionen, Expertengesprächen und Möglichkeit zum fachlichen Austausch zwischen Filmschaffenden aus China und Deutschland verleihen dem Filmfest einen wichtigen Mehrwert.

www.chinesischesfilmfest.de

Über das Konfuzius-Institut München

Das Konfuzius-Institut München ist ein chinesisches Sprach- und Kulturinstitut im Verband der über 500 Konfuzius-Institute weltweit. Seit seiner Gründung 2009 hat sich das Konfuzius-Institut München als zentrale Institution zur Förderung der chinesischen Sprache und Kultur in Südbayern etabliert. Kernaufgabe ist das Unterrichten von Chinesisch als Fremdsprache. Das Institut bietet Chinesischkurse für alle Sprachniveaus und Altersgruppen an. Seit 2010 ist das Institut Prüfungszentrum für die international anerkannte Sprachprüfung HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi). Durch die Veranstaltung von Lesungen, Konzerten, Ausstellungen und Vorträgen mit chinesischen und deutschen Künstlern und Experten schafft das Institut Raum für interkulturellen Dialog. Träger sind die Stiftung ex oriente mit Sitz in München, die Beijing Foreign Studies University (BFSU) und als Dachorganisation Confucius Institute Headquarters/Hanban in Beijing.

