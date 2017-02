Die Einnahmen der taiwanesischen Tourismusindustrie sind 2016 um 15 Prozent gestiegen und haben mit 4,6 Milliarden NT$ (149,2 Millionen US-Dollar) einen neuen Höchststand erreicht.





“Dadurch, dass wir profesionelle Führungen durch Produktionsstätten anbieten und Herstellungsprozesse erklären, gleichzeitig Warenpäsentationen sowie interaktive Aktivititäten verfügbar sind, kommen Besucher in den Genuß einzigartiger Erfahrungen, an die sie lange zurückdenken werden” sagte Tsai Hsiu-ju, Produktmanager in der Abteilung für Innovation von Industrieclustern des ITRI. “Wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr die Anzahl an Besuchern und Einnahmen weiter steigen wird.”

Die Daten von ITRI zeigen, dass sog. Tourism Factories im letzten Jahr 22,1 Millionen Besucher verzeichneten und damit mehr als doppelt so viele wie 2012. Man geht davon aus, dass dieser Wachstumtrend anhalten wird und die Einnahmen der Industrie 2017 bei 5,2 Milliarden NT$ liegen werden, fügte das Institut hinzu.

Die Anzahl der sog. Tourism factories ist seit 2003 deutlich gestiegen, als das Amt für Industrielle Entwicklung eine Initiative startete, mit der traditionelle Hersteller ihre Einkommen steigern und das Markenbewußtsein fördern können. Das ITRI ist dabei behilflich, örtlichen Firmen beim Aufbau touristischer Einrichtungen zu helfen und moderne Marketingstrategien zu verfolgen.

Gemäß dem Institut gibt es gegenwärtig ca. 130 Tourism Factories in Taiwan, die sich in fünf Kategorien einteilen lassen: Kunst und Kultur; Waren des täglichen Bedarfs; Gesundheit und Körperpflege; Artikel für zuhause sowie Alkohol und Delikatessen.

Um das Bewusstsein dafür unter ausländischen Gästen zu stärken, hat das Wirtschaftsministerium 2013 ein Projekt namens International Spotlight Tourism Factory gestartet, das Führungen und andere Dienstleistungen in Fremdsprachen anbietet und die besagten Factories in internationalen Werbekampagnen erwähnt.

Bis zum heutigen Tage sind acht Tourism Factories Teil des Projekts, darunter fünf im Norden der Insel: das Shou Sin Fang Wagashi-Zentrum für Kultur und Kreativität sowie das W&W-Schmuckmuseum in New Taipei City; das Kuo-Yuan-Ye Kuchen- und Gebäckmuseum; die Republic of Chocolate und das Sha-Yang-Ye Roboterpavillion in Taoyuan.

Dazu kommen das Brand-Gesundheitsmuseum im Landkreis Changhua, das Metallmuseum in Tainan und das Taiwan Soya Mixed Meat Museum in Kaohsiung.

Quelle: Taiwan Heute

23.02.2017 | Rubrik: Taiwan | 160 Aufrufe