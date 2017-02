In diesem Jahr ist in Taiwan bisher auf 21 Geflügelfarmen Vogelgrippe festgestellt worden.





Auf weiteren Geflügelfarmen ist Vogelgrippe aufgetreten. Gemäß dem Amt für Tier- und Pflanzengesundheit der Landwirtschaftskommission wurden auf den betroffenen Geflügelfarmen Keulungen durchgeführt, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

In diesem Jahr ist in Taiwan bisher auf 21 Geflügelfarmen Vogelgrippe festgestellt worden. Mehr als 140.000 Tiere wurden getötet. Bei 11 Fällen in den Städten und Landkreisen Yunlin, Chiayi, Tainan, Yilan und Hualien wurde das hochpathogenen H5N6 Vogelgrippevirus festgestellt. Erst am 6. Februar war der erste Fall von H5N6 Vogelgrippe in Taiwan bestätigt worden.

Gemäß den Landwirtschaftsbehörden wird die Zahl der gemeldeten Verdachtsfälle von Vogelgrippeinfektionen auf Geflügelfarmen nun wahscheinlich ansteigen, da die Geflügelzüchter aufmerksamer hinsichtlich Vogelgrippe seien. Außerdem können sie nun mit größeren Entschädigungen für gekeulte Tiere rechnen. Der Vizevorsitzende der Landwirtschaftskommission Huang Chin-cheng sagte: „Wenn die Geflügelzüchter jetzt von sich aus Fälle melden, wird ihr Verlust am geringsten sein. Falls der H5N6 Ausbruch jetzt nicht effizient bekämpft wird und sich die Vogelgrippe weiter ausbreitet, wird der Verlust das fünf- bis 10-fache übersteigen. Geflügelhalter sollen also ungewöhnliche Vorkommnissen so schnell wie möglich melden.”

Die Regierung hat ab dem 17. Februar ein siebentägiges Schlacht- und Transportverbot erlassen, um die Verbreitung des H5N6 Virus einzudämmen.

Kabinettssprecher Hsu Kuo-yung sagte heute, dass die Regierung weitere 300 Millionen Taiwan-Dollar Entschädigung für betroffene Geflügelfarmen bereitstelle. Die Entschädigung für gekeulte Tiere soll von bisher 60 Prozent auf 80 Prozent erhöht werden. Geflügelzüchter werden entschädigt werden, ungeachtet um welchen Typ von Vogelgrippevirus es sich handelt.

Erst seit kurzem wurden in Taiwan erste Fälle des hochpathogenen Vogelgrippevirus H5N6 festgestellt. Das H5N6 Virus ist seit Oktober vergangenen Jahres in Korea aktiv. Dort sind fast 33 Millionen Tiere getötet worden. Auch in Japan sind nach Ausbrüchen fast 1,4 Millionen Tiere getötet worden. Der erste in Taiwan bei einer toten Gans festgestellte H5N6-Virus weist gemäß dem Amt für Tier- und Pflanzengesundheit große Übereinstimmung mit dem in Korea und aufgetretenen Virus auf.

Quelle: RTI

