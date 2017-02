Drei strukturelle Herausforderungen wird die Weltwirtschaft 2017 überwinden müssen, um nicht hinter schon Erreichtem zurückzufallen. China steht als Motor und Vermittler der Entwicklung in der Verantwortung.





Obwohl es der wirtschaftlichen Entwicklung weltweit an Schwung mangelt und Donald Trump die Umsetzung einiger Strategien zur Förderung und zum Schutz der US-Wirtschaft beabsichtigt, zeigt ein am 1. Februar von der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) veröffentlichter Bericht, dass riesige Volumina globalen Kapitals in ziemlich interessante Richtungen geleitet wird.

Laut dem Bericht sanken die weltweiten Auslandsdirektinvestitionen (FDI) 2016 gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent auf 1,52 Billionen Dollar (1.44 Billionen Euro). Die Vereinigten Staaten blieben mit geschätzten 386 Milliarden Dollar (365 Milliarden Euro) der größte Investitionsempfänger, während China mit 139 Milliarden Dollar auf Rang drei liegt. Großbritannien sprang mit einem unerwarteten FDI-Zustrom von 179 Milliarden Dollar von Position 12 im Jahr 2015 auf den zweiten Platz. Der Grund, warum der Rang Großbritanniens die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt hat, besteht nicht darin, dass das Land die Zunahme nicht verdient hätte, sondern in der vorherigen Einschätzung des Brexit als Unsicherheitsfaktor, aufgrund dessen globale Anleger angesichts der Sorgen über die zukünftige Wirtschaftsentwicklung des Landes zu einer abwartenden Einstellung tendieren würden. Die Marktreaktionen demonstrierten das Gegenteil.

In dieser Hinsicht wird 2017 voraussichtlich nicht reibungslos verlaufen, wahrscheinlich ohne Blutbad, aber sicherlich turbulent.

Ein großes Risiko liegt zunächst in den widersprüchlichen Politiken der Nationen. Insbesondere die Vereinigten Staaten, die größte Volkswirtschaft der Welt, zeigt Anzeichen für eine nach innen gewandte Konjunkturpolitik. Einige der Maßnahmen aus Trumps Wahlkampagne werden wahrscheinlich realisiert, einschließlich der wesentlichen Steuersenkung für Unternehmen in den Vereinigten Staaten und der starken Erhöhung von Zolltarifen für Unternehmen, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Obwohl seine Rhetorik die Märkte verwirrt hat, wird erwartet, dass die Maßnahmen die Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten kurzfristig erhöhen. Dies könnte mitunter erklären, warum die Vereinigten Staaten der größte FDI-Empfänger geblieben sind.

US-Protektionismus könnte allerdings andere Länder zu Gegenmaßnahmen veranlassen, das Chaos befördern und eine unvorhergesehene globale Lage hervorrufen.

Zweitens liegt die größte Herausforderung des Jahres in der Vermeidung eines „Weltwirtschaftskrieges”. Zu dessen Vermeidung, um einen durch die Vereinigten Staaten initiierten möglichen Wirtschaftskrieg zu beenden, müssen die Nationen einschließlich Chinas aktive Lösungen präsentieren und wirksame Maßnahmen für die ökonomische Weiterentwicklung entwerfen.

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping gab im Januar bekannt, dass China als Antwort einen Plan entwickelt hat, nach dem das Land in den nächsten fünf Jahren Waren im Wert von acht Billionen Dollar (7,56 Billionen Euro) importieren will. Diese Botschaft hat das Vertrauen in die Weltwirtschaft gestärkt und ihrer Entwicklung einen starken Impuls versetzt. Außerdem sieht auch das im Mai in Beijing stattfindende „Belt and Road”-Forum für internationale Zusammenarbeit Unterstützungen für die internationale Gemeinschaft vor. In Anbetracht Chinas erfolgreichen Entwicklungsweges im Laufe der letzten Jahrzehnte erwartet die ganze Welt, dass China zur weltwirtschaftlichen Erholung beiträgt, neue Globalisierungskonzepte vorantreibt und die Weltwirtschaft auf die richtige Spur bringt. Diese Faktoren könnten die UNCTAD-Prognosen für 2017 erklären, nach denen das globale Wirtschaftswachstum 3,4 Prozent betragen und die weltweiten Auslandsinvestitionen um 10 Prozent wachsen sollen.

Eine weitere große Hürde für 2017 liegt in der Tatsache, dass die Welthandelsregeln wahrscheinlich große Änderungen erfahren oder sogar umgeschrieben werden könnten. China sollte in diesem Falle als größtes Schwellenland zur Zeit der Umstrukturierung der Welthandelslandschaft eine größere Verantwortung zum Schutz der mühsam erarbeiteten Globalisierung übernehmen und am Entwurf eines Handelsmechanismus mitarbeiten, der inklusiver und vorteilhafter für alle ist.

China bekennt sich zur Aufrechterhaltung einer angemessenen Wachstumsdynamik sowie einem größeren Beitrag zur Weltwirtschaft und muss zur Erreichung dieser Ziele unbedingt bessere Bedingungen und eine gesunde Umgebung für die Gewinnung globaler Anleger und Unternehmen im Land schaffen.

China kann zum Wunsch der Welt beitragen, indem es seine Entwicklungsgeschwindigkeit so weit wie möglich wiederaufnimmt, um zu einer Führung der Weltwirtschaft fähig zu sein. Wir müssen uns daran erinnern, dass die chinesische Bevölkerung im Jahr 2020 voraussichtlich 1,42 Milliarden überschreiten wird, was keine Entschuldigung für ein niedrigeres Wachstum offen lässt. Alle Anstrengungen, die wir heute unternehmen, sind zu unserem zukünftigen Nutzen.

Quelle: People’s Daily

16.02.2017 | Rubrik: Politik | 189 Aufrufe