Staatspräsidentin Tsai Ing-wen appellierte am 5. Februar an Festlandchina, politische Differenzen beiseitezustellen und die Rechte und Interessen taiwanischer Unternehmen, die sich auf der anderen Seite der Taiwanstraße betätigen, zu schützen.





Es ist die aufrichtige Absicht der Regierung, ihren guten Willen zu zeigen, indem Verhandlungen mit Festlandchina in der Hoffnung geführt werden, für beide Seiten vorteilhafte Wirtschaftsbeziehungen zu pflegen und die Herausforderungen, mit denen taiwanische Firmen zu kämpfen haben, besser zu behandeln, betonte Tsai. Eine positive Entwicklung für taiwanische Unternehmen in Festlandchina zu gewährleisten hat einen wichtigen Platz auf der Tagesordnung der Regierung, und es werden keine Mühen gescheut, um diesen Firmen bei der Modernisierung zu helfen und Jene zu unterstützen, die vorhaben, ihren Betrieb zurück nach Taiwan zu verlegen, fügte sie hinzu.

So äußerte sich die Präsidentin bei einem Mittagessen in Taipeh, an dem in Festlandchina tätige taiwanische Geschäftsleute teilnahmen, und sie erklärte, die Regierung habe seit ihrem Amtsantritt am 20. Mai vergangenen Jahres mehrere Maßnahmen umgesetzt, welche die Wirtschaft stützen sollen.

Dazu zählen die Initiative Innovative Gewerbe 5+2, die Überarbeitung von Gesetzen und Bestimmungen über Investitionen und Anwerben talentierten Nachwuchses, Verbesserung von Arbeitnehmerrechten und den Interessen von Gastarbeitern, Anhebung des Mindestlohnes, Umsetzung der 40-Stunden-Arbeitswoche und Umstrukturierung des nationalen Rentenplans.

Die Initiative Innovative Gewerbe 5+2 steht an vorderster Front der Anstrengungen der Regierung, Taiwans Wirtschaft wiederzubeleben. Sie wendet sich an fünf aufstrebende, stark wachsende Sektoren, nämlich Biotechnologie und Pharmazeutika, umweltfreundliche Energie, Landesverteidigung, intelligente Maschinen und das Internet of Things (IoT), außerdem sollen zwei Kernkonzepte vorwärtsgebracht werden — Kreislaufwirtschaft und ein neues Paradigma für landwirtschaftliche Entwicklung.

In dem bevorstehenden Jahr hat die Förderung von Taiwans Wirtschaft höchste Priorität, unterstrich Tsai. Der Schwerpunkt wird darauf gelegt, gute Herrschaft zu praktizieren, um den allgemeinen Umbau der Wirtschaftsstruktur des Landes zu beschleunigen, und die Neue Südwärts-Politik, bei der die Menschen im Mittelpunkt stehen, wird die Haupt-Triebkraft für diese tiefgreifende Überholung sein, ergänzte sie.

Die Neue Südwärts-Politik, ein Kernelement von Tsais nationaler Entwicklungsstrategie, strebt danach, Taiwans Beziehungen mit zehn Mitgliedsstaaten im Verband südostasiatischer Nationen (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN), sechs südasiatischen Ländern, Australien und Neuseeland bei Landwirtschaft, Wirtschaft und Handel, Kultur, Bildung und Fremdenverkehr zu vertiefen.

Nach der Einschätzung des Staatsoberhauptes muss Taiwan eine konstruktivere Rolle in Asien spielen, und die Neue Südwärts-Politik ist der Hauptkanal dafür, die Kooperation zwischen Taiwan und den 18 dabei einbezogenen Ländern zu stärken.

Neben Reformen, Umstrukturierung und der Neuen Südwärts-Politik arbeitet die Regierung laut Tsai daran, vielfältigere und flexiblere Konzepte für Handelspolitik und erweiterten Dialog mit wichtigen Handelspartnern wie der EU, Japan und den USA zu gestalten. Davon verspricht man sich eine Vertiefung von gegenseitig vorteilhafter Wirtschaftskooperation, und es soll dazu beitragen, das Profil von taiwanischen Unternehmen auf dem Weltmarkt zu schärfen, schloss sie.

Quelle: Taiwan Heute

