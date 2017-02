Mehr als zehn Milliarden Yuan (1,4 Milliarden Euro) sollen dieses Jahr in den Ausbau der sanitären Anlagen an Tourismusorten investiert werden.





Am Samstag fand die nationale Konferenz über die sogenannte Toiletten-Revolution in Guangzhou, der Hauptstadt der Provinz Guangdong, statt. Die Konferenz wurde vom nationalen Tourismusamt organisiert.

Li Jinzao, Leiter des nationalen Tourismusamts, sagte auf der Konferenz, dass das Ziel dieses Jahres sei, 19.512 neue öffentliche Toiletten zu errichten und 6.685 alte zu renovieren. Zuständige Behörden werden zur Unterstützung der Toiletten-Revolution aufgefordert, Abwasseranlagen zu erweitern. Zudem soll auch Privatkapital zum Einsatz kommen.

Im vergangenen Jahr haben viele Provinzen die staatlichen Ziele der Kampagne übertroffen. Beispielweise hat die Provinz Shandong im vergangenen Jahr mehr als 3.900 öffentliche Toiletten errichtet oder erneuert. Die Provinzen Zhejiang, Guangdong und Hunan haben jeweils 1.500 Toiletten neu- oder umgebaut.

Landesweit wurden in den letzten zwei Jahren insgesamt 50.916 öffentliche Toiletten aufgebaut oder renoviert. Das von der Zentralregierung im Jahr 2015 festgelegte Ziel ist es, die Zahl bis Ende 2017 noch auf 57.000 zu erhöhen.

He Zhongyong, Vize-Gouverneur von Guangdong, sagte auf der Konferenz, dass die Provinz bisher 3.101 Toiletten aufgebaut oder renoviert habe. “Die Verbesserung der Sanitäranlagen hat dazu beigetragen, unser Ansehen unter den Touristen aus dem In- und Ausland zu erhöhen. Auch die Anwohner haben davon profitiert”, so He.

Laut Yang Jianguo, dem Geschäftsführer der Immobilienfirma China Everbright, steht seine Firma mit mehreren Provinzregierungen in Gesprächen über den Aufbau von Toiletten und Servicezentren an touristischen Attraktionen oder an Orten mit großen Menschenmengen.

“Die Toiletten sind kostenlos für Touristen und Anwohner. Aber wir können aus dem Verkauf von Snacks, Taschentüchern, Kaffee, Tee und anderen Getränken in den Servicezentren Gewinn ziehen”, so Yang.

Quelle: People’s Daily

07.02.2017