Taiwan wurde von der in den USA ansässigen Organisation Freedom House in ihrem Bericht “2017 Freedom in the World”, der am 31. Januar veröffentlicht wurde, als freies Land eingestuft und erhielt dabei erstmals in elf Jahren beste Bewertungen in den zwei Kategorien der Studie für politische Rechte und bürgerliche Freiheiten.

In dem Bericht von 2017 behielt Taiwan die Spitzenbenotung von 1 bei politischen Rechten und verbesserte sich bei bürgerlichen Freiheiten von 2 auf 1. In dem jährlichen Bericht werden Länder in den beiden Kategorien auf einer Skala von 1 bis 7 bewertet, wobei 1 am freiesten und 7 am unfreiesten bedeutet.

“Taiwans Einstufung bei bürgerlichen Freiheiten verbesserte sich wegen der Bekundungen von Medien-Unabhängigkeit und akademischer Freiheit in den jüngsten Jahren, darunter die Berichterstattung in den Medien über die Wahlen von 2016, von 2 auf 1”, hieß es in dem Bericht.

Von den 195 Ländern und Territorien, die man in dem Bericht von 2017 untersucht hatte, wurden 45 als frei bewertet, unter ihnen Taiwan, wogegen 30 Prozent als teilweise frei und der Rest als unfrei befunden wurden.

Laut Freedom House hat sich Taiwans Gesamtpunktzahl in der globalen Rangliste in den vergangenen Jahren stetig erhöht, bei maximal 100 Punkten von 88 in der Studie von 2015 auf 89 im vergangenen Jahr und 91 in diesem Jahr. In dem jüngsten Bericht stand das Land im Weltvergleich auf Rang 26, in Asien war es Rang 2 hinter Japan mit 96 Punkten.

Die Gesamtbewertung eines Landes oder Territoriums wird aufgrund des Abschneidens bei 25 Indikatoren wie Wahlablauf, Funktionieren der Regierung und Rechtsstaatlichkeit berechnet. Mit seiner Punktzahl von 91 steht Taiwan vor Frankreich (Rang 27), den USA (Rang 28) und Italien (Rang 29) sowie Südkorea (Rang 42). Festlandchina wurde als unfrei beurteilt, Hongkong und Singapur wurden als teilweise frei eingestuft.

Freedom House wurde im Jahr 1941 gegründet und ist eine in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington ansässige Nichtregierungsorganisation, die Forschung über Demokratie, politische Freiheit und Menschenrechte in aller Welt durchführt. Der Bericht “Freedom in the World” wurde erstmals im Jahr 1973 veröffentlicht.

Quelle: Taiwan Heute

Grafik: Freedom House

Anmerkung der Redaktion: Die Republik China, nichtamtlich zumeist Taiwan genannt, ist ein Staat in Ostasien, dessen Gebiet zu über 99 Prozent aus der Insel Taiwan und den ihr vorgelagerten kleineren Inseln besteht. Für die Volksrepublik China ist Taiwan eine Provinz ihres Staatsgebietes. Taiwan selbst sowie Befürworter einer Unabhängigkeit Taiwans bestreiten dies. Taiwan ist die einzige Provinz der 1912 gegründeten Republik China, die sich bis heute unter vollständiger Kontrolle der Regierung dieser Republik befindet. Bis 1971 vertrat die Regierung der Republik China auf Taiwan China bei den Vereinten Nationen und war ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats.

