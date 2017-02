In den kommenden zwei Tagen werden Peking, Tianjin, Hebei und umliegende Gebiete von Luftverschmutzung betroffen sein.





Ungünstige Wetterbedingungen und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zum Frühlingsfest haben dazu beigetragen. Das Umweltministerium hat am Donnerstag vor einer neuen Welle der Luftverschmutzung in Nordchina gewarnt. Ungünstige Wetterbedingungen und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern haben am meisten zur Lage beigetragen. Es wird erwartet, dass am Sonntag eine Kaltfront den Smog zerstreuen wird.

Feuerwerkskörper abzubrennen, gehört zu den traditionellen Bräuchen zum chinesischen Frühlingsfest. Die feierliche Böllerei führte jedoch zu einem rasanten Anstieg der PM2,5-Feinstaubkonzentration am chinesischen Neujahrsabend, so das Umweltministerium. Die Regionen Peking, Tianjin und Shijiazhuang waren am schlimmsten von den Feuerwerkskörpern beeinflusst.

Am vergangenen Freitag, dem chinesischen Neujahrsabend, litten 183 Städte unter schlimmer Luftverschmutzung. In 62 Städten lagen die PM2,5-Feinstaubwerte über 500 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Zur Verringerung der Luftverschmutzung haben die Pekinger Behörden in diesem Jahr die Zahl der Feuerwerksverkaufsstellen um fast 30 Prozent und die Verkaufszeit von 20 auf zehn Tage reduziert.

Landesweit haben 444 Städte Feuerwerke verboten und weitere 764 Städte haben strenge Beschränkungen für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ausgegeben.

Quelle: People’s Daily

