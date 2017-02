Um ihr angestrebtes Wachstumsziel für die Gesamtwirtschaft von mindestens 6,5 Prozent zu erreichen, zieht die chinesische Politik alle Register.





Insbesondere in die Infrastruktur investiert sie massiv, wobei der Begriff “Konjunkturprogramm” vermieden wird. In diesem Zusammenhang eine sehr zentrale Rolle spielt die “Neue-Seidenstraße”-Initiative. Des Weiteren pumpt Peking Gelder in das Beijing-Tianjin-Hebei-Cluster und die Yangtze River Economic Zone. Deutsche Firmen haben vor allem Zulieferchancen.

Im 1. Halbjahr 2016 verzeichnete China einen satten Anstieg der Infrastrukturinvestitionen um nominal 20 Prozent, wobei nach den Erfahrungen von 2008 im Zusammenhang mit der weltweiten Finanzkrise der Begriff “Konjunkturprogramm” sorgfältig vermieden wird. Das Gros der derzeit von offizieller Seite getätigten Investitionen findet sich unter den Überschriften der drei nationalen Initiativen: “Ein Gürtel, eine Straße” (One-Belt-One-Road, kurz OBOR), der Entwicklung des Beijing-Tianjin-Hebei-Clusters und der Yangtze River Economic Zone.

Allein für OBOR hat China im Rahmen des 2014 aufgelegten Seidenstraßenfonds 40 Mrd. USD bereitgestellt. Sie sollen in die Errichtung neuer Straßen, Eisenbahnstrecken, Pipelines oder Häfen fließen (wobei der Infrastrukturbau nur einen Aspekt der OBOR-Initiative umfasst, welche noch – etwa in Form angestrebter Freihandelsabkommen – weit darüber hinaus verweist). Erstes Finanzierungsprojekt des Seidenstraßenfonds ist das Karot-Wasserkraftprojekt in Pakistan (Baubeginn war Januar 2016; geplante Fertigstellung 2020) als Teil des China-Pakistan-Wirtschaftskorridors. Insgesamt sind sechs Wirtschaftskorridore geplant.

Chinesische Firmen sollen nach offiziellen Angaben von Januar bis September 2016 rund 11,2 Mrd. USD in 51 Ländern entlang der OBOR-Initiative investiert haben. Der Gesamtbedarf an Infrastrukturinvestitionen im Rahmen der OBOR-Initiative wird auf mindestens 1 Billion USD geschätzt. Zum Vergleich, der Marshallplan der USA nach dem 2. Weltkrieg dürfte rund 130 Mrd. USD nach heutigen Maßstäben gekostet haben.

Deutschland per Eisenbahn mit OBOR verbunden

Zwei Eisenbahnlinien führen bereits nach Deutschland: eine nördliche Route und eine südliche Route, darunter von Zhengzhou nach Hamburg (seit 2013; Fahrtdauer circa 15-17 Tage, 2013 insgesamt 13 Zugabfahrten, 2014: 78, 2015: 97, Jahresmitte 2016: rund 50) und von Chongqing nach Duisburg (seit 2014, fünf Züge pro Woche; Dauer 14-17 Tage). Weitere Verbindungen sind Leipzig-Shenyang oder Duisburg/ Hamburg-Wuhan/Changsha. Damit ist der Güterzug um etwa zwei Drittel schneller als ein Containerschiff.

Über 60 Staaten sollen mit OBOR enger miteinander verbunden werden – dabei auch solche, die keine “klassischen” Seidenstraßenanrainer sind wie Litauen, Belarus oder Sri Lanka. Letzteres ist Teil der “Maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts”, welche China über Südostasien, den Nahen Osten und Afrika mit Europa verbinden soll – ein Begriff, den Xi Jinping 2013 prägte. Der Spiegel bezeichnete es “ein Netzwerk von Häfen und Marinebasen, die ihrerseits verbunden sind durch Kanäle, Straßen und Eisenbahnen, erbaut und betrieben mit chinesischer Beteiligung”, in das selbst Australien einzurechnen sei.

Als Finanzierungsvehikel soll neben dem Seidenstraßenfonds die 2014/15 auf Initiative Beijings gegründete Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) dienen. Die AIIB gilt auch als Parallelinstitution oder sogar Konkurrenzeinrichtung zu Organisationen wie der Weltbank oder dem Internationalen Währungsfonds (IWF), in denen sich China durch die Dominanz der USA benachteiligt sieht. Auch Deutschland gehört neben Frankreich oder dem Vereinigten Königreich zu den Gründungsnationen und besitzt mit 4,5 Prozent nach China (30,1 Prozent), Indien (8,5 Prozent) und Russland (6,6 Prozent) den vierthöchsten Anteil an der Bank. Insgesamt beträgt die Einlagenhöhe der Bank 100 Mrd. USD.

Allerdings sind die Chancen deutscher Firmen, Ausschreibungen im Rahmen der OBOR-Infrastrukturmaßnahmen zu gewinnen, eher gering. Dies liegt nicht daran, dass etwa wegen der Einlagenhöhe der Chinesen chinesische Firmen besonders bevorzugt würden. Tatsächlich wurde bei Formulierung der Bankensatzung größter Wert darauf gelegt, die Ausschreibungsverfahren nach internationalen Standards ablaufen zu lassen (wobei es zu früh ist, die Projektabwicklung in der Praxis zu beurteilen).

Der Hauptgrund besteht darin, dass – so die Meinung von Experten – die deutsche Bauwirtschaft für Großprojekte im Infrastrukturbau eher schlecht aufgestellt ist: Es fehlt an Großfirmen, die in der Lage sind, Projekte in den erforderlichen Größenordnungen zu stemmen. Mehr Chancen bestehen im Energiebereich (Energieversorgung, -verteilung, -speicherung) sowie als Subunternehmern oder Zulieferunternehmen für andere Generalunternehmer. Auch beim Ausbau von Häfen, in der Logistik, der Bahnund Schiffstechnik, der Kfz-Branche sowie im Landwirtschaftsund Nahrungsmittelsektor werden für deutsche Unternehmen gewisse Absatzmöglichkeiten gesehen.

Wie immer hilft es, schon vor der Ausschreibung bei der Entwicklung eines Projektes präsent zu sein, dann wenn die Spezifikationen gestaltet werden. Dies sollte jedoch in erster Linie bei den entsprechenden Stellen in den Projektländern erfolgen und erst zweitrangig in China. Grundsätzlich dürften türkische Firmen zumindest in den zentralasiatischen Republiken die größten Chancen haben, da diese über ein robustes Know-how verfügen und kulturell ihnen nahe stehen.

AIIB finanziert nur außerhalb Chinas

Bislang hat die AIIB sechs Projekte bewilligt, darunter ein Autobahnteilstück in Pakistan (gemeinsam mit der Asiatischen Entwicklungsbank, kurz ADB), eine Straße in Tadschikistan (mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, kurz EBRD), ein Wasserkraftwerk in Pakistan (mit der Weltbank), ein Gaskraftwerk in Myanmar (mit der ADB), ein SlumAufbauprojekt in Indonesien (mit der Weltbank) und ein Stromverteilungsprojekt in Bangladesch. Weitere Vorhaben werden geprüft. Projekte in der VR China werden grundsätzlich nicht finanziert.

Während die Staatsmedien OBOR als Instrument preisen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Region – und weit darüber hinaus – zum gemeinsamen Wohl zu fördern, argwöhnen Außenstehende, die Neuen Seidenstraßen seien nichts anderes als ein gigantisches Konjunkturprogramm für die chinesische Wirtschaft zur Schaffung neuer Absatzmärkte für die im Inland aufgebauten Überkapazitäten, ein Instrument zur Sicherung der Erdölimporte und nicht zuletzt, um sich machtpolitisch stärker zu positionieren. Das Echo in den Zielländern ist entsprechend gespalten. Während in Kasachstan und Kirgistan nicht wenige einen Ausverkauf der heimischen Wirtschaft fürchten, findet OBOR im Iran oder in der Türkei starke Befürworter.

