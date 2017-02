Das neue biomedizinisches Innovationszentrum in Taiwan wird die Funktion einer Regierungs-Denkfabrik ausüben.





Das Zentrum für das Innovationsprogramm des biomedizinischen Gewerbes wurde am 25. Januar im nordtaiwanischen Landkreis Hsinchu von Vizepräsident Chen Chien-jen eingeweiht, was einen Meilenstein bei den Bemühungen der Regierung der Republik China (Taiwan) darstellt, die vielversprechenden Sektoren des Landes für das 21. Jahrhundert und darüber hinaus zu entwickeln.

Während der Einweihungszeremonie erklärte Chen, das Zentrum werde dabei helfen, Taiwan zu einer Drehscheibe für biomedizinische Forschung und Entwicklung in der asiatisch-pazifischen Region aufzubauen, gleichzeitig werde die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Landes gestärkt und zur Gesundheit von Menschen rund um den Erdball beigetragen.

Biomedizin ist ein auf Pflege beruhendes Gewerbe, das sich darauf konzentriert, das Wohlergehen zu fördern, definierte er. Man hofft, dass die neuen Arzneien und Impfstoffe, welche von taiwanischen Firmen entwickelt werden, dazu beitragen, Krankheiten zu verhüten und zu heilen, außerdem sollen sie nach den Worten des Vizepräsidenten für Körper und Geist qualitativ hochwertige Pflege bieten.

Laut Chen ist das Zentrum Teil des Innovationsprogramms des biomedizinischen Gewerbes, welches der Exekutiv-Yuan im November vergangenen Jahres billigte. Das Wirtschaftsministerium, das Ministerium für Gesundheit und Soziales (Ministry of Health and Welfare, MOHW) und das Ministerium für Wissenschaft und Technologie (Ministry of Science and Technology, MOST) haben vier Aktionspläne fomuliert, welche die einheimischen Öksysteme verbessern, innovative Firmenansammlungen integrieren, globale Marktressourcen verbinden und spezialisierte Schlüsselindustrien fördern sollen.

Das vom MOST gegründete und im Biomedizinischen Wissenschaftspark Hsinchu ansässige Zentrum wird die Funktion einer Regierungs-Denkfabrik für damit zusammenhängende Fragen ausüben. Es ist zudem mit der Aufgabe betraut, Austausch zwischen in- und ausländischen Fachleuten zu initiieren und voranzubringen, die Umsetzung von Projekten zu beaufsichtigen, Investitionen zu ermuntern und talentierten Nachwuchs anzuwerben.

Gleichermaßen bedeutsam ist die zentrale Rolle, die das Zentrum dabei spielen soll, Ressourcen aus anderen biomedizinischen Gewerbeansammlungen im ganzen Land, darunter der Nangang Software Park in Taipeh, der Wissenschaftspark Zentraltaiwan in Taichung und der Wissenschaftspark Südtaiwan in Tainan, zu integrieren.

Nach Auskunft des Exekutiv-Yuan ist Biomedizin einer von fünf innovativen Sektoren, die im Rahmen der Initiative Innovative Gewerbe 5+2 von Staatspräsidentin Tsai Ing-wen für strategische Förderung vorgesehen sind.

Die Initiative stellt eine Schlüsselkomponente der Wirtschaftsentwicklungsstrategie der Regierung dar und zielt darauf ab, die Sektoren umweltfreundliche Energie, Landesverteidigung, intelligente Maschinen und das Internet of Things (IoT) zu stützen, überdies sollen zwei Kernkonzepte gefördert werden — Kreislaufwirtschaft und ein neues Paradigma für landwirtschaftliche Entwicklung.

