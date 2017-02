Bei der jährlichen Untersuchung der in den USA ansässigen, sich für die Menschenrechte einsetzenden, Freedom House Gruppe erzielte Taiwan seine beste Bewertung seit 11 Jahren.





In dem Jahresbericht von Freedom House werden Länder entsprechend ihrer Einhaltung der politischen und zivilen Freiheiten bewertet. In diesem Jahr wurde die in Taiwan gewährte Freiheit wieder mit der Höchstnote 1 auf der zwischen 1 und 7 rangierenden Skala bewertet. Diese Bewertung erhielt Taiwan zuletzt 2006. Insgesamt erhielt Taiwan 91 von 100 möglichen Punkten , eine leichte Verbesserung zum letzten Report, in dem 89 Punkte erzielt wurden.

In diesem Jahr verbesserte sich die Bewertung der zivilen Rechte von 2 auf 1. Dazu beigetragen habe die größere Unabhängigkeit der Medien und die Proteste für akademische Freiheit, die es in den letzten Jahren in Taiwan gegeben habe. Positiv wurde auch die mediale Berichterstattung zu den letzten Wahlen hervorgehoben. Mit seinen 91 Punkten lag Taiwan damit noch vor Frankreich (90), den Vereinigten Staaten (89) und Südkorea (82) aber hinter Japan, welches ebenso wie Deutschland 95 Punkte erreichte. China wurde mit nur 15 Punkten als unfrei angesehen. Hongkong kam auf 61 Punkte, dort waren die zivilen Freiheiten weitestgehend gegeben (2/7), die politischen Freiheiten wurden allerdings als eingeschränkt (5/7) bewertet. Von 195 bewerteten Ländern wurden 45 Prozent als “frei” eingestuft, 30 Prozent als “bedingt frei” und ein Viertel als “nicht frei”.

Anmerkung der Redaktion: Die Republik China, nichtamtlich zumeist Taiwan genannt, ist ein Staat in Ostasien, dessen Gebiet zu über 99 Prozent aus der Insel Taiwan und den ihr vorgelagerten kleineren Inseln besteht. Für die Volksrepublik China ist Taiwan eine Provinz ihres Staatsgebietes. Taiwan selbst sowie Befürworter einer Unabhängigkeit Taiwans bestreiten dies. Taiwan ist die einzige Provinz der 1912 gegründeten Republik China, die sich bis heute unter vollständiger Kontrolle der Regierung dieser Republik befindet. Bis 1971 vertrat die Regierung der Republik China auf Taiwan China bei den Vereinten Nationen und war ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats.

