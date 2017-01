Finnland war 2015 der zwölftgrößte Handelspartner Taiwans in der EU.





Taiwan und Finnland schlossen am 19. Januar in der finnischen Hauptstadt Helsinki ein Kooperationsabkommen für den Kampf gegen Zollbetrug, was den jeweiligen Zollbehörden den Weg freimacht, gemeinsam Einsätze zum Rechtsvollzug durchzuführen.

Unterzeichnet wurde das Abkommen mit dem Titel „Arrangement über die Zusammenarbeit zwischen Taiwans Zolldienst und Finnlands Zolldienst für den Kampf gegen Zollbetrug“ von Liao Chao-hsiang, dem Generaldirektor der Zollverwaltung unter dem Finanzministerium der Republik China (Taiwan), und Antti Hartikainen, dem Leiter der finnischen Zollbehörde. Der Vertrag wird die Grenzsicherheit und Weitergabe von Informationen stärken und gleichzeitig zur Ausweitung des Handels beitragen.

Nach der Unterzeichnungszeremonie führten Repräsentanten beider Seiten eine bilaterale Konferenz in Finnlands Zollbehörde durch, während der sie den Kurs der zukünftigen Kooperation absteckten und die Beamten bestimmten, welche dafür zuständig sein werden, Kontakte zwischen den beiden Behörden zu verwalten.

Im Laufe des gleichen Tages besichtigte die taiwanische Delegation Helsinkis Hafen Vuosaari und tauschte mit finnischen Zollverwaltungsbeamten Ansichten über Themen aus wie grenzüberschreitender Handel übers Internet, Ausstattung für Inspektionen, Risikomanagement und Ausbildung von Spürhunden.

Das Finanzministerium erklärte, der Vertrag unterstreiche Taiwans Entschlossenheit, dafür zu sorgen, dass die Zollpraktiken des Landes mit höchsten internationalen Standards übereinstimmen. Diese jüngste Einigung folgt auf ein administratives Kooperations-Arrangement mit dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (Office Européen en Lutte Anti-Fraude, OLAF) im November vergangenen Jahres und einen Betrugsbekämpfungsvertrag, der im September 2012 mit dem Zollkriminalamt der Bundesrepublik Deutschland geschlossen wurde.

Nach Auskunft des Finanzministeriums waren die Beziehungen zwischen Taipeh und Helsinki in den jüngsten Jahren durchgängig stark. Das skandinavische Land war 2015 der zwölftgrößte Handelspartner Taiwans in der EU, und der Handel in beide Richtungen belief sich auf insgesamt 650 Millionen US$, wobei Taiwan einen Handelsüberschuss von 140 Millionen US$ aufwies.

Quelle: Taiwan Heute

24.01.2017 | Rubrik: Taiwan | 162 Aufrufe