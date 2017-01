Der frühere Premierminister Yu Shyi-kun sieht den Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump als Chance für Taiwan.





Es sei eine Herausforderung, aber noch mehr eine Chance und Taiwan sollte die Gelegenheit nutzen, um die Beziehungen mit den USA zu erweitern, so Yu am Samstag in New York.

Der frühere Premierminister Yu Shyi-kun hatte an der Spitze einer Delegation an der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump in Washington teilgenommen.

Yu sagte, die taiwanische Delegation habe den USA-Besuch auch dazu genutzt, um US-Abgeordnete zu treffen und Denkfabriken zu besuchen. Die Delegation habe außerdem das Amerikanische Institut in Taiwan (AIT) besucht. Er habe bei den Treffen die Hoffnung auf tiefere Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen den USA und Taiwan zum Ausdruck gebracht, auf gemeinsame Bemühungen um Frieden in der Region Asien-Pazifik und auf Unterstützung der USA für Taiwans internationale Beteiligung.

Er habe auch den Wunsch Taiwans auf ein Freihandelsabkommen mit den USA geäußert, um die bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu festigen, so Yu.

Taiwans Präsidentin Tsai gratuliert Trump zum Amtsantritt

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat dem neuen US-Präsidenten Donald Trump und Vizepräsidenten Mike Pence zum Amtsantritt gratuliert. Sie schrieb auf Twitter, Taiwan und die USA verbinde die Demokratie. Sie freue sich darauf, die Freundschaft und Partnerschaft zu fördern.

In einer Stellungnahme des Präsidialamtes heißt es, dass Präsidentin Tsai Trump und Pence im Namen der Bevölkerung Taiwans gratulierte. Die Präsidentin sehe die USA als Taiwans wichtigsten internationalen Verbündeten. Man teile Werte wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Die enge und langfristige Zusammenarbeit in Bereichen wie Politik, Handel, Sicherheit und Kultur habe nicht nur zu einer engen Freundschaft zwischen den Bevölkerungen der beiden Länder geführt, sondern auch zu Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region Asien-Pazifik beigetragen.

Tsai äußerte die Hoffnung auf weitere Entwicklung und Zusammenarbeit bei den bilateralen Beziehungen unter der Trump-Regierung.

Auswirkungen von neuer US-Handelspolitik auf Taiwan möglich

Die Politik “Amerika zuerst” des neuen US-Präsidenten Donald Trump werden möglicherweise auch Auswirkungen auf Taiwans Exporte haben.

Gemäß der Direktorin der Statistikabteilung des Wirtschaftsministeriums, Lin Li-chen, wird Trump einige Zeit benötigen, um seine neue Handelspolitik voranzutreiben. Deshalb wird es voraussichtlich keine kurzfristigen Auswirkungen geben. Taiwan müsse die neue Entwicklung und mögliche Änderungen jedoch genau verfolgen, darunter auch bei den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. Viele taiwanische Unternehmen produzieren in China auch für den amerikanischen Markt.

Nach Trumps Amtseinführung kündigte seine Regierung auch den Rückzug aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) an. Taiwan hatte sich um Aufnahme in den Handelsblock TPP bemüht. Gemäß dem Direktor des Wirtschaftsprognosezentrums des Taiwan Instituts für Wirtschaftsforschung (TIER), Gordon Sun, habe sich die Situation nun geändert. Taiwan müsse nun einen neuen Vorstoß und neue Anknüpfungspunkte in einer Zeit ohne Transpazifische Partnerschaft machen.

Taiwan habe bereits seine neue Südwärtspolitik vorangetrieben und sollte nun Verbindungen dieser Politik und den Handelsbeziehungen mit den USA unter der Trump-Regierung suchen. Mit der neuen Südwärtspolitik strebt Taiwans Regierung engere Beziehungen besonders mit den ASEAN Ländern und Indien an. Damit sollen Investitionen und Handel diversifiziert werden und auch die wirtschaftliche Abhängigkeit von China verringert werden.

23.01.2017