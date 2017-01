Während der Veranstaltung konzentrierten die beiden Seiten ihre Gespräche auf Biotechnologie, Handel übers Internet, halal-Produkte, Entwicklung kleiner und mittelständischer Unternehmen und Telekommunikationsdienstleistungen.





Der zweite Wirtschafts- und Handelsdialog Taiwan–Malaysia fand am 17. Januar in Taipeh statt, und die beiden Seiten gelobten, den Austausch in Bereichen wie Handel übers Internet und Entwicklung des halal-Gewerbes zu stärken, teilte das Außenhandelsamt (Bureau of Foreign Trade, BOFT) im Wirtschaftsministerium der Republik China (Taiwan) mit.

Laut BOFT wurde die Konferenz als Teil größerer Anstrengungen der Regierung, die Beziehungen mit der Region unter der Neuen Südwärts-Politik auszubauen, veranstaltet. Die Neue Südwärts-Politik stellt ein Kernelement der nationalen Entwicklungsstrategie von Staatspräsidentin Tsai Ing-wen dar und strebt danach, den Austausch von talentiertem Nachwuchs, Zusammenarbeit bei Wirtschaft und Handel, Teilen von Ressourcen und regionale Verbindungen mit zehn Mitgliedsstaaten im Verband südostasiatischer Nationen (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN), sechs südasiatischen Ländern, Australien und Neuseeland zu fördern.

Die von BOFT-Generaldirektorin Yang Jen-ni geleitete taiwanische Delegation bestand aus Beamten von BOFT sowie von der Abteilung für Investitionsdienste und der Verwaltung kleiner und mittelständischer Unternehmen (Small and Medium Enterprise Administration, SMEA) im Wirtschaftsministerium.

Dem Team aus Malaysia gehörten Beamte des Ministeriums für internationalen Handel und Industrie sowie des Malaysia-Freundschafts- und Handelszentrums in Taipeh — das die Interessen des südostasiatischen Landes in Taiwan vertritt — an.

Während der Veranstaltung konzentrierten die beiden Seiten ihre Gespräche auf Biotechnologie, Handel übers Internet, halal-Produkte, Entwicklung kleiner und mittelständischer Unternehmen und Telekommunikationsdienstleistungen.

Die Konferenz ergab einige nennenswerte Resultate. Taiwan und Malaysia einigten sich darauf, einen Beratungsmechanismus für die Regulierung chinesischer Kräutermedikamente einzurichten und Werbeveranstaltungen zu organisieren, um Zusammenarbeit bei Handel übers Internet voranzubringen, verlautete das BOFT. Malaysia wird zudem Informationen über halal-Nahrungsmittelmaterialien bereitstellen, um die Produktentwicklung auf dem taiwanischen Markt zu unterstützen.

Die beiden Aufsichtsbehörden für Telekommunikationsdienstleistungen werden Kontaktstellen einrichten, um Informationsaustausch zu entsprechenden politischen Entscheidungsfindungen zu pflegen, enthüllte das BOFT und fügte hinzu, Wirtschaftsverbände beider Länder würden für mehr Investitionen und Kooperation in den Sektoren Automatisierung, Luftfahrt und Finanzdienstleistungen werben und für Austausch im Zusammenhang mit Fragen kleiner und mittelständischer Unternehmen eintreten.

Im Einklang mit der Neuen Südwärts-Politik vermerkte das Wirtschaftsministerium, es werde in diesem Jahr eine Reihe von Handelsförderungsveranstaltungen in Malaysia arrangieren, um kommerzielle Gelegenheiten zu erkunden und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Seiten zu verbessern. Vorgesehen sind unter anderem Handelsmessen, die Einrichtung eines Produktvermarktungszentrums und Gründung einer Geschäftsallianz, um Kontakte zwischen malaysischen Maschineneinkäufern und taiwanischen Herstellern zu vermitteln.

Quelle: Taiwan Heute

