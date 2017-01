Staatspräsident Xi wird zeigen, wie China eine verantwortliche und reagierende Führungsrolle in der Weltpolitik übernimmt.





In einem Artikel für die chinesische People’s Daily mit dem Titel “Aufruf zu einer reagierenden und verantwortungsvollen Führung” vom Freitag drückte Klaus Schwab, Gründer und Präsident des Weltwirtschaftsforums, seine Erwartungen für das Gipfeltreffen in Davos aus: “Staatspräsident Xi wird zeigen, wie China eine verantwortliche und reagierende Führungsrolle in der Weltpolitik übernimmt.”

In diesem Jahr liege der Fokus auf einer reagierenden und verantwortungsvollen Führung. Menschen leben in einer von Unsicherheit, Unbeständigkeit und tiefgreifenden Veränderungen geprägten Welt, “[politische] Führer müssen ansprechbar und verantwortlich sein” und “die richtigen Entscheidungen zu treffen […] ist die schwierige Aufgabe der heutigen Führer”.

Er erklärte auch, dass Führungskräfte zur Erreichung dieses Ziels Sensibilität als ihr Radar sowie Werte und Weitblick als ihren Kompass brauchen. Ohne sensibles Radar keine Signale, ohne moralischen Kompass keine Glaubwürdigkeit

Auf dem Weltwirtschaftsforum sollen vier gemeinsame globale Ziele diskutiert werden: der Antrieb des globalen Wirtschaftswachstums, die Verstärkung der Inklusivität des marktwirtschaftlichen Systems, das Anpacken der Vierten Industriellen Revolution und die Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit.

Um diese Ziele zu verwirklichen, erkennt Schwab, der Gründer und Präsident des Forums, vier Bedingungen. Die politischen Führer sollten erstens möglichst schnell die starke Dynamik der Wirtschaft anregen, auf der gesellschaftlichen Ebene eine wirtschaftlich optimistische, gesellschaftlich zusammenhaltende, politisch gegenseitig vertrauende und weltweit zusammenarbeitende Atmosphäre schaffen, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu gewährleisten. Zweitens sollten unbeirrt Maßnahmen ergriffen werden, um die Optimierung des Wirtschaftssystems zu garantieren. Drittens sollte sich auf den von der Vierten Industriellen Revolution verursachten tiefgreifenden Wandel, insbesondere die Veränderungen auf dem Arbeitskraftmarkt, vorbereitet werden. Viertens sollte man sich ins Bewusstsein rufen, dass die Welt eine voneinander abhängige ist.

Schwab besuchte 1979 erstmals China. Seitdem unterhält das Weltwirtschaftsforum enge Kontakte zu China. In Bezug auf Chinas wachsende Macht und seinen Einfluss in der Weltpolitik schrieb Schwab, dass es “absehbar ist, dass Präsident Xi zeigen wird, wie China eine verantwortliche und reagierende Führungsrolle in der Weltpolitik übernehmen wird”.

